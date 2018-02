Galicia Market Places es otra de las ferias que demuestra la buena salud del sector agroalimentario en Galicia. Mermelada o cerveza de sauco, patatas o galletas de estilo artesanal o pulpo con código QR incluído son algunas de estas iniciativas que demuestran que en la industria agroalimentaria todavía se puede e innovar, y mucho. También se puede volver a la traidiciòn como herramienta innovadora, porque recuperarla también da valor añadido. Como lo da saber utilizar las herramientas de marketing y promoción, si no que se lo digan a David Suero, fundador de Galo Celta que hasta llegó a participar en Granjero Busca Esposa. Con todo la fama no lo es todo, sino sus huevos no serían los elegidos por Verastegui o Adriá. Uno de sus secretos, el cariño, con el que trata a sus gallinas, y con el que ellas ponen los huevos. el precio, 4.95 euros la media docena, no impide tampoco el éxito de ventas. Los productos de lujo, venden.

Más claves: Importante destacar la denominación de orgien y eliminar intermediarios. La cooperativa Ría de Arousa tiene depuradora propia y se salta la lonja Da empleo a más de 460 personas contando con los cooperativistas.

Y otro ejemplo de innovación: Terras Gauda, que demuestra cómo el marketing puede hacer que una Pyme suene como gran marca, de hecho están en el Foro de Marcas Nombradas