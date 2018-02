¿Hace falta un sistema electrónico para 25 votos?

El PSOE pide a la presidenta de la Diputación, María Teresa Martín Pozo, que no gaste dinero público en el sistema de votación electrónico que se quiere colocar en el salón de plenos, después de los constantes errores de votación del diputado no adscrito y ex del PP, Ángel Prada, y que le valieron una queja del secretario general de la Diputación en el último pleno.

La Diputación instalará un sistema de voto electrónico Desde la institución provincial desligan la decisión del incidente que provocó el enfado del secretario tras producirse varios errores en las distintas votaciones

Entre otras cosas, porque razonan que todo el mundo entiende que contar 25 votos a mano alzada no debe ser un problema. Y porque, dice el PSOE, sería un gasto superfluo e innecesario, cuando hay otras necesidades más importantes en la provincia para gastar ese dinero, tal como apunta el secretario provincial del PSOE, Antidio Fagúndez.

La decisión se adoptó tras una reunión mantenida ayer por la Comisión Permanente del PSOE con el grupo de diputados provinciales socialistas. Y no sólo consideran que no se debe gastar dinero en el sistema de voto electrónico, sino que proponen que se modifique el reglamento de la Diputación para que se habilite el voto telemático, como ya tiene el Ayuntamiento de Zamora, según añade Antidio Fagúndez.

El PSOE, por cierto, ha dado su apoyo hoy a la huelga convocada el 8 de marzo por UGT y CCOO. Los sindicatos convocantes también se han reunido hoy con el PP, y lo harán con otros partidos y colectivos en próximas fechas.