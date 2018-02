Lucas y la obligación

Por el momento de la temporada, las características del rival y la clasificación, el Almería parece obligado a ganar en Sevilla. Nada nuevo para Lucas Alcaraz, que recuerda la situación por la que atraviesa el equipo. Con 30 puntos queda mucho camino hacia la permanencia y nunca se sabe si el éxito está en el campo del líder o el del colista. “Ganar sí o sí son los 42 partidos. Nos hemos enfrentado últimamente a Oviedo y Osasuna, y aunque perdimos, pensábamos en que podíamos vencer. Además, no estamos en disposición de decir que en alguna jornada los puntos no son importantes”, finalizó el granadino. No dio pistas respecto al once inicial. Sí celebró que de nuevo puede contar con los cuatro centrales del plantel. Recordó que quiere a los jugadores al máximo rendimiento: “Siempre digo que cualquiera puede jugar, así que lo tienen que demostrar cada día”. El descarte habitual de las últimas semanas es Hicham Khaloua, ya que Edoardo Soleri y Juan Muñoz le han ganado la partida al hispano-marroquí.

