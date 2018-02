El rey y la reina del King Boxing en Almería

Dos campeones del Kick Boxing en Almería. Hablamos de Carlos Gutiérrez y Sara Fassi: el rey y la reina de este espectacular deporte, que cada vez tiene más practicantes y un gran futuro.

Carlos Gutiérrez Rubio tiene 14 años y empezó a practicar Kick Boxing a los 11 años de edad. “Quería practicar un arte marcial”, recuerda y sus padres le ayudaron a buscar un gimnasio donde pudiera hacer deporte.

“El Kick Boxing para mí lo es todo. Es un deporte que me encanta. Mis compañeros, mi entrenador y yo formamos un equipo. Nos apoyamos y ayudamos unos a otros”, explica este joven, pero gran deportista del Kick Boxing.

“Mi padre es mi principal pilar, él está ahí siempre. Es mi mayor apoyo, me lleva a entrenar, me acompaña a todos los campeonatos, me ayuda entrenando conmigo en un pequeño gimnasio que tengo en casa”, desvela este gran campeón almeriense en el Kick Boxing.

Carlos Gutiérrez Rubio ha conseguido a nivel competición una medalla de plata en el Campeonato de Andalucía de la Fek 2016/17, plata en la Fek 2017/18 y oro en el Campeonato de Andalucía Iska 2018. “Espero poder seguir compitiendo y lograr más medallas para Almería. Tenemos muy buenos entrenadores y grandes deportistas”, desea el fenómeno.

Entrena siete horas en el Gimnasio Budokan. Compagina estudios y deporte.

Por su parte, Sara Fassi empezó a practicar artes marciales a los 16 años, a esa edad vivía en Marruecos. “Gracias a mi padre pude empezar la práctica de artes marciales, y es algo por lo que le estaré agradecida toda mi vida. Y a mi madre al principio le daba mucho miedo por el tema de las lesiones, es de las que pensaban que este deporte no es para chicas, pero he conseguido de cambie de opinión”.

“En relación a lo que he conseguido, lo primero que se me viene a la cabeza son las personas. En las competiciones vamos en busca de medallas, pero el verdadero premio son las amistades que forjas con personas con los que compartes una única pasión. Mis compañeros y maestro se han convertido en mi segunda familia”, afirma.

Está en plena temporada preparando unos de los eventos mas importantes a nivel mundial en la disciplina del Kick Boxing, el Irich Open que tendrá lugar en Dublín del 1 al 4 de marzo. Sara Fassi es una campeona.