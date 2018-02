Tutankamón en Jaén

Tal día como hoy, en el año 1923, el arqueólogo inglés Howard Carter entró en la cámara funeraria del antiguo faraón egipcio Tutankamón. Su descubrimiento y los tesoros que encontró tuvieron amplia eco en la prensa y aumentaron la popularidad del Antiguo Egipto.

Tengo que confesar que siempre me ha fascinado todo lo relacionado con Egipto y el misterio que lo envuelve. Cuando era adolescente, me encantaban las películas de arqueólogos, sarcófagos y momias. Recuerdo al siempre inquietante Boris Karloff, la mejor momia de todos los tiempos, en la película La MOMIA de 1932, que luego tendría múltiples secuelas. Aunque es verdad que el rigor histórico y la verosimilitud brillaban por su ausencia en estas producciones, no dejaban de tener encanto.

También reconozco que nunca me he atrevido a viajar allí. Es una de mis asignaturas pendientes. Afortunadamente, Egipto está más cerca de Jaén de lo que muchos podrían pensar. Desde el año 2008, la Universidad de Jaén, desarrolla un proyecto arqueológico en la necrópolis de Qubebt el-Hawa,dirigido por el profesor Alejandro Jiménez Serrano. Tras nueve campañas de excavación, la UJA posee una gran experiencia que ahora ofrece como curso de postgrado a graduados o licenciados de cualquier parte del mundo. Es más, nuestra Universidad acogerá un congreso mundial sobre egiptología en 2021.

Una gran oportunidad para dar a conocer Jaén a todo el mundo de la que podemos estar orgullosos todos los jiennenses, especialmente los que andamos siempre mirando al pasado para conocer mejor nuestro presente y amamos las humanidades y las ciencias “inútiles”, como la arqueología.

mercedes casuso Mercedes Casuso Quesada es profesora desde 1992. Actualmente es jefa de estudios adjunta en el IES Jándula, donde imparte la asignatura de Lenguas Clásicas. Ha coordinado varios proyectos internacionales (Comenius, Erasmus). Licenciada en Filología Clásica por la U. de Granada y en Filologías Hispánica e Inglesa por la UNED. Pertenece al grupo de teatro Dionisos y a la Compañía Lírica Andaluza.