La Universidad decide su futuro

El Consejo de Gobierno de la Universidad regional se ha reunido en Ciudad Real, en la biblioteca general del campus universitario, para analizar y votar este el Plan Estratégico de la Universidad. Un documento que también recoge el nuevo mapa de nuevas titulaciones de grado y máster.

Encuentro que se produce en un momento complicado, desde el punto de vista financiero para la UCLM. recordamos que desde la Intervención General de la Junta de Comunidades se ha pedido explicaciones a la institución académica por un déficit en sus cuentas de 2017 de 25 millones de euros. Una cifra que deberá asumir el gobierno regional por lo que el Consejero de Hacienda ha pedido explicaciones del desfase a través de una carta. Misiva, que Miguel Ángel Collado, rector de la universidad, asegura que no ha recibido. Cuando llegue, ha dicho a la Cadena SER en exclusiva, contestará.

El rector ha presentado también el Plan Estratégico 2020 de la Universidad al Consejo de Gobierno. Un documento en el que llevan dos años trabajando y que recoge un plan de actuaciones y seguimiento y un mapa de titulaciones. una vez aprobado servirá de base para negociar el contrato programa con la junta de comunidades.

Entre las titulaciones que se someterá a aprobación deltro del Plan Estratégico está el Grado de Enología; el Rector asegura que se ubicará en en Campus de Ciudad Real y otras poblaciones como Valdepeñas o Tomelloso, servirán de apoyo a los estudios:

El portavoz del gobierno regional, Nacho Hernando, ha asegurado esta mañana en Manzanares que el Plan Estratégico es un documento que no tiene el consenso de la comunidad educativa y por tanto no lo van a aprobar hasta que no se produzca este acuerdo. Considera que la actuación de collado es inaudita y negligente:

Hernando asegura que el mapa de titulaciones es una traición, dice, a la comunidad educativa por lo que no lo van a aceptar y defiende el documento, sí consensuado, de 2010:

Si se aprueba el plan estratégico en este Consejo de Gobierno, deberá pasar por el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha que se reunirá el próximo día 21 de febrero en el campus de Toledo.