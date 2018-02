Un viaje a la nada

Asier Antona se fue esta semana a Madrid y se perdió el día de carnaval. Todavía no sabemos para qué ha servido tanto esfuerzo, sino fuera porque quiso darse un baño de presencia en los medios que quedó en nada.

El presidente del pp canario estuvo en la reunión de los "varones" regionales que organizó Rajoy el lunes y por lo que transcendió no sirvió de mucho. Lo que sí sabemos es que el pp rompió el acuerdo para modificar el Ref económico, que había sido pactado por NC,CC y el gobierno de España. Todo porque se quiso colar una "trampilla", limitar con un precio de referencia el descuento a los residentes canarios por volar. Y por ello se rompió el acuerdo, como era lógico. "Para ese viaje no hace falta alforjas".

Igual de sorprendente que no se haya colocado en el Ref la compensación por desalación de agua para la agricultura, especialmente para Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Vamos que la dirección regional del pp canario no ha podido ni apuntarse este tanto de colocarlo en nuestro fuero como estaba previsto, lo que ha pasado es que se ha sacado. Peor imposible.

Además de ello, el martes cita con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para hablar de las carreteras canarias y nada, más de lo mismo. No se firma el convenio de carreteras por ahora y ataca al mal gobierno de Canarias que no sabe gestionar lo poco que ha tenido del estado para las carreteras de las islas. Y es que tiene guasa la cosa, el pp incumple el convenio de carreteras con Canarias durante varios años, posteriormente pierde en el Tribunal Supremo y se le obliga a pagar lo que debe y Antona se permite el lujo de echar las culpas al ejecutivo canario de que no se haya firmado el convenio de carreteras para los próximos años. Es increíble.

Mantiene Asier que la propuesta de convenio incluye carreteras que ya han realizado. Se supone que si así fuera sería porque se hicieron con dinero propio y que tiene que devolverlo ahora el estado, o que se está pendiente de rematar otras por fases. Lo digo con la lógica, no de defender al gobierno canario, que ellos allá, sino que no veo yo a los funcionarios del gobierno de Canarias intentando engañar a los funcionarios del estado en esto. Es decir que no me cuadra por ningún lado. Seguro que no serán los mejores del mundo gestionando, pero que con lo poco que ha tenido Canarias en carreteras no tengan capacidad de gastarlo, suena a broma.

En conclusión, alguien me puede explicar para qué ha servido y qué resultados positivos ha tenido, para el interés general de los canarios, la visita a Madrid del pte del pp de Canarias, Asier Antona, salvo que todo nos va peor que antes del viaje.