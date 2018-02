El casco de Santa Lucía y Tunte, incomunicados

Bloqueo total en la vida diaria de los vecinos de Tunte y del casco de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). LLevan ocho días sin internet a causa de la avería en una de las centrales de telefonía móvil. Lo que ha supuesto, entre otras cosas, que los médicos no puedan acceder a las recetas electrónicas y que los cajeros no dispensen billetes. Incluso los estudiantes universitarios a distancia no pueden seguir sus clases virtuales por este fallo del sistema de Telefónica. Lo ha asegurado en la SER uno de los vecinos afectados, Miguel Ángel López, que afirma que a pesar de que ya ha reclamado a la empresa, no dan respuesta.

"El médico me ha tenido que hacer una receta manual, porque no puede acceder al sistema electrónico porque depende de internet", asevera López que ha tenido que desplazarse a un locutorio de otro municipio para realizar sus gestiones a través de la red.

Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa Dunia González, ha reconocido la gravedad del problema. Y explica que al ser una zona rural, gran parte de los servicios son a través de Internet. De ahí, insiste en la necesidad de instalar cuanto antes la fibra óptica. Una propuesta que han planteado a la empresa de telecomunicaciones. Aún así, señala que no saben cuando podrá ser restablecido el suministro.

"Nos han dicho que la avería proviene de la rotura de una de las piezas de la central. Un artefacto que aún no han podido conseguir", explica la edil, que se muestra comprensiva con que los vecinos hayan visto alterado su ritmo de vida a causa de la ausencia de internet. Un suministro que, recuerda, "probablemente se les siga cobrando en la factura".