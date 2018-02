Ecologistas en acción denuncia el abandono del Parque del río Guadarrama

Ecologistas en Acción denuncia el mal estado del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno, y cuestiona la gestión del Conservador del Parque.

Aseguran que los vigilantes del Parque son utilizados por la concesionaria como jardineros para un Ayuntamiento de la zona. Los ecologistas exigen a la Consejería de Medio Ambiente que los vigilantes vuelvan a los trabajos de vigilancia, control e información ambiental. Sospechan que el parque se está convirtiendo en "Barbecho urbanístico".

El pasado 13 de febrero, representantes de Ecologistas en Acción Suroeste de Madrid, enviaron un escrito a la Consejería de Medio Ambiente. Según Raúl Navarrete, portavoz de la asociación ecologista "exigimos que se vuelvan a realizar los trabajos de vigilancia, control e información ambiental en el Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno".

Señalan que las medidas que sufre el Parque Regional en los últimos meses, afectan gravemente al mantenimiento de los ecosistemas de este espacio natural protegido. La lista de labores que ya no se realizan es larga, señalan desde ecologistas: comprobación de pruebas y eventos deportivos, estudios de fauna, control de vehículos a motor no autorizados, realización de incidencias y propuestas de resolución, vigilancia de nidos de especies protegidas, etc. Además, se han eliminado las funciones de educación ambiental que antes ejercían los vigilantes.

Aseguran los ecologistas que como consecuencia de esta situación, se acumulan los problemas ambientales en este Parque Regional: uso de motos y quads, vertidos de residuos, ocupación de dominio público hidráulico, plantaciones abandonadas, vertidos de aguas residuales, falta de vigilancia los fines de semana y festivos.

También desde Ciudadanos en Villaviciosa de Odón, su portavoz Miguel Sainz, ha denunciado el estado en el que se encuentra el Parque, la contaminación del río por una excesiva acumulación de neveras que vierten los gases al espacio natural y al agua del río con un grave impacto en el medio ambiente.