“Explicaciones o dimisiones”

El portavoz del PP en Fuenlabrada, Sergio López, ha pedido explicaciones en rueda de prensa a Ciudadanos tras la denuncia realizada en el Senado por ex militantes de la formación, en la que apuntaban a supuestos pagos por liderar la lista naranja para las elecciones locales. Sergio López ha pedido explicaciones públicas, y si no se producen, la dimisión tanto de la portavoz Patricia de Frutos como del coordinador local y ex militante del PP Bernardo Pérez.

Sergio López se ha preguntado dónde está ese dinero o las facturas de las campañas electorales, y ha criticado que accedieran a la lista las personas con más dinero independientemente de su ideología.

Fuentes de Ciudadanos a nivel regional han negado rotundamente esta práctica en el partido, pero han rehusado realizar más declaraciones al respecto.