Nubarrones son los que van a cubrir la Proposición No de Ley registrada por el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados para que el gobierno desbloquee el proyecto de construcción de la depuradora y no perdamos los fondos europeos del programa 2014-2020. Nubarrones porque la proposición se registró ayer, ahora deberá entrar en la Comisión de Agricultura, después debatirse entre todos los grupos parlamentarios y posteriormente recibir enmiendas o modificaciones, estudiarlas, incorporarlas o no, y aprobar la PNL o desecharla.

La proposición es socialista, no cuenta con el apoyo de la oposición ya de primeras... Vamos a apostar: ¿qué va a votar el Partido Popular en la Comisión de Agricultura del Congreso cuando se debata la PNL? Ya se imaginan que en contra... por lo que la petición al Gobierno caerá en saco roto. Lo vimos, por ejemplo, recientemente, con la PNL presentada en el Senado por el senador socialista Jesús Manuel Alonso sobre la necesidad en la rehabilitación de la línea férrea Soria-Torralba. El PP votó en contra. No lo va a hacer ahora a favor.

Total. Que unos por otros, la casa sin barrer y la depuradora sin construir. Que esto de las Proposiciones No de Ley está muy bien, es el camino burocrático correcto para hacer visibles las carencias de Soria y tratar de consensuar una solución. Pero ya se lo adelanto, que en torno a la depuradora... consenso político cero.