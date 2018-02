El Toledo, sin margen de error, contra el Atleti de Adrián

Una nueva jornada en Segunda B se presenta ante el Toledo, una semana más, amenazado de caer en los puestos de descenso directo si no logra sacar nada positivo este domingo del Cerro del Espino.

El equipo prepara este partido desde el pasado miércoles con nuevos propósitos de mejorar. Miguel Falcón ha dicho en rueda de prensa: "Sinceramente me he encontrado a la gente esta semana como quería y me esperaba, con la misma ilusión del primer día y de que vamos a sacar esto adelante [...] tenemos ganas de que llegue el partido".

En cuanto a efectivos, el técnico podría recuperar a Sergio García y a Aarón Galindo. Por otro lado De Lerma será baja (por sanción) para este partido que también se perderán los "tocados" Adrián Riera y Aldalur. Enfrente estará el Atlético B del exjugador verde Adrián Jiménez y del villacañero Jorge Ortiz.

El Toledo, en Proliga

El club del Salto del Caballo ha ingresado en la asociación de clubes de Segunda B y Tercera. Algo parecido a la LFP del fútbol modesto (reconocida además por La Liga) cuyo presidente nacional, Óscar Garvín, ha pasado hoy por SER Deportivos Toledo.

Escucha, a partir del minuto de programa las declaraciones de Miguel Falcón y a partir del minuto la entrevista con el presidente de Proliga.

MINUTO A MINUTO