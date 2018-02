Els bisbes catalans demanen "una reflexió serena" sobre l'empresonament de Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart

Els bisbes de les deu diòcesi de Catalunya han mostrat avui la seva "preocupació" per la situació de presó preventiva d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i han demanat "una reflexió serena" sobre el seu empresonament i que es considerin "les circumstàncies personals dels afectats".

Els bisbes de Catalunya s'han pronunciat per primera vegada sobre els quatre empresonats acusats, entre d'altres delictes, de rebel·lió i sedició pel procés independentista català en un comunicat conjunt aprovat en una reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense celebrada a Tiana (Maresme), en el qual reconeixen que "a Catalunya existeix un problema polític de primer ordre".

En aquest sentit, consideren que "és necessari que, amb voluntat de servei, els parlamentaris elegits el 21-D impulsin els mecanismes democràtics per a la formació d'un nou govern de la Generalitat que actuï amb sentit de responsabilitat envers tots els col·lectius del país, i especialment els més necessitats de superar les conseqüències de la crisi institucional, econòmica i social que vivim".

Amb motiu de l'inici de la Quaresma, els bisbes consideren que no poden "obviar els esdeveniments polítics i socials que s'han produït en els últims mesos a Catalunya" i fan una crida "a tots a fer un esforç per refer la confiança mútua dins d'una societat com la nostra en la que es dóna una gran pluralitat cultural, política i també religiosa".

"La cohesió social, la concòrdia, el sentir-nos pròxims uns als altres i el respecte als drets de totes les persones que viuen a Catalunya han de ser un dels nostres objectius prioritaris en aquest moment", afegeixen els prelats.

Segons els bisbes, "no podem ignorar ni menysprear que en relació amb Catalunya existeix un problema polític de primer ordre que obliga a buscar una solució justa a la situació creada que sigui mínimament acceptable per a tots, amb un gran esforç de diàleg des de la veritat, amb generositat i recerca del bé comú de tots".

Per això, els purpurats fan seves les paraules del papa Francesc "per a tots aquells que ens vulguin escoltar, que és hora de saber com dissenyar, en una cultura que privilegiï el diàleg com a forma de trobada, la recerca de consensos i acords, però sense separar-la de la preocupació per una societat justa, memoriosa i sense exclusions".

Diuen estar preocupats per la presó preventiva d'alguns antics membres del govern i d'alguns dirigents d'organitzacions socials i "sense entrar en debats jurídics", demanen "una reflexió serena sobre aquest fet, en vistes a propiciar el clima de diàleg que tant necessitem i en la que no es deixin de considerar les circumstàncies personals dels afectats".

Els pastors de l'Església catòlica a Catalunya reconeixen que no els "correspon optar per una determinada proposta en els nous escenaris que en els últims temps s'han plantejat", però defensen "la legitimitat moral de les diverses opcions sobre l'estructura política de Catalunya que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i siguin defensades de forma pacífica i democràtica".

"Demanem als catòlics que, descobrint el pas de Déu per la vida en aquests moments de complexitat, siguem instruments de pau i reconciliació enmig de la societat catalana, i no deixem de pregar al bon Déu per la pau i la justícia a Catalunya", conclouen.