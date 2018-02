El Tenerife empata en Alcorcón

Alcorcón y Tenerife firmaron tablas (1-1) en Santo Domingo en un duelo que se decidió desde los once metros, con goles de penalti de Álvaro Peña para los alfareros y Samuele Longo para el conjunto canario.

Nada más comenzar el partido, a los tres minutos, Juan Villar fue derribado dentro del área, el árbitro señaló penalti y Longo no falló desde los once metros para abrir el marcador a favor del Tenerife.

El Alcorcón supo reponerse bien y, alentado por su afición, comenzó a encadenar ocasiones. La primera de Sangalli con un disparo desde fuera del área que a punto sorprende a Dani Hernández y después con un remate directo de Mateo García que el portero venezolano repelió con una gran mano a córner.

Precisamente el futbolista argentino fue protagonista en la jugada del empate del Alcorcón, puesto que fue derribado dentro del área y también desde los once metros Álvaro Peña logró el empate.

Anteriormente el conjunto tinerfeño siguió acercándose a la portería de Casto y pudo ampliar su ventaja con un centro cerrado de Iñaki Saenz que remató Casadesús ligeramente desviado y también Juan Villar creó peligro casi en cada balón que tocó en ataque.

Tras la reanudación, el central argentino del Alcorcón, Esteban Burgos, recogió un balón en un barullo para lanzar un disparo que Dani Hernández volvió a sacar con una buena parada.

Esa acción dio paso a unos minutos de dominio del conjunto alfarero, que comenzó a multiplicar sus acercamientos sobre la portería rival. Pereira, con un remate algo forzado en el segundo palo tras un centro de Kadir, pudo marcar el segundo, igual que Errasti con un disparo que despejó la zaga canaria.

En los minutos finales el Tenerife mostró síntomas de dar por bueno el punto, puesto que no arriesgó demasiado en ataque y se limitó a no cometer errores en defensa ante el mayor empuje que demostró el Alcorcón, que no estuvo acertado en los últimos metros.

Con el empate, Alcorcón y Tenerife siguen empatados a 34 puntos, a cinco del descenso, y continúan metidos en la pelea por no descender de categoría.