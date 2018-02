Con el factor sorpresa como arma

El Córdoba afronta este domingo su partido más importante de los últimos años. Una derrota rompería casi definitivamente las pocas esperanzas que aún se mantienen para la permanencia. Ganar es condición imprescindible para seguir creyendo, por más que las matemáticas aún den algunas semanas más de tregua.

El cordobesismo se encomienda al efecto Sandoval, quien ya anunció en Radio Córdoba que habrá cambios en el once y en el sistema. Una efecto sorpresa que pillará algo desprevenido a Jose Luis Oltra y que podría ser el mejor arma para el equipo blanquiverde. No queda otra.

Será un Córdoba que saldrá a "la guerra" como ya ha dicho Sandoval y que no dejará respirar al Granada. Presión alta, protagonismo en el campo y sobre todo, mucha hambre de victoria. Acertar con el once es tarea complicada, pero por lo visto en los entrenamientos, todo hace indicar que Sandoval virará más hacia un 5-4-1 con Fernández y Galán en las bandas y un doble pivote de pelea con la vuelta de Edu Ramos. A partir de ahí, el resto.

El malagueño es una de las novedades en la lista en detrimento de Vallejo, en una decisión sorprendente, pues muchos daban al ex del Mallorca incluso como posible titular. La otra novedad es Noblejas, defenestrado con otros entrenadores y que ahora ve como la llegada de Sandoval podría darle la oportunidad de jugar.

No quedan entradas en las taquillas con lo que el ambiente está más que asegurado. Césped nuevo y presencia de más de medio millar de granadinos en las gradas de El Arcángel. Más no se puede pedir para un derbi regional que lo tiene todo, incluido un Oltra que regresa a la que fue su casa y donde se le tiene un gran cariño.