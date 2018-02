Una madre se niega a entregar a su hijo al padre al denunciar una agresión al menor

Una madre cordobesa de 27 años se ha negado a devolver a su hijo al padre, que tiene la custodia desde 2013, por una supuesta agresión de éste al menor. Una situación que ya ha denunciado formalmente y que está en el juzgado.

Yéssica, que explicó recientemente su caso en Cordópolis, lleva con su hijo de 9 años desde el pasado 8 de diciembre y tendría que haberlo entregado por requerimiento judicial el pasado día 8 de febrero.

La madre asegura que su hijo le confesó el 8 de diciembre, cuando le tocaba visita de fin de semana, que su padre "le había cogido del cuello y lo había tirado contra la pared" en una discusión por una videoconsola. Por lo que lo llevó al hospital para hacerle un parte de lesiones, que también recoge la versión del menor, y lo denunció.

"Ese viernes cuando se montó en el coche y se sintió protegido, me lo contó. Y mi hijo ya sufrió mucho en su momento para que ahora lo maltrate de esta manera", explica afectada.

La madre asegura que el menor no quiere volver con su padre. También reconoce que no va a la escuela por miedo a que éste se lo lleve y hasta que se resuelva la situación, dice que con el conocimiento del centro y de Servicios Sociales. Sabe que al no cumplir el requerimiento judicial, puede cambiar el régimen de visitas o acusarla de un delito de incumplimiento grave. Algo que intenta frenar su abogado, Valentín Polo, que esta semana ha presentado una petición de revisión del régimen de visitas por la presunta agresión, según ha confirmado a Radio Córdoba. También piden un juicio rápido para el asunto de la agresión y que sea en el Juzgado de Violencia de Género.

"Yo me levanto llorando y me acuesto llorando. Me puedo quedar sin mis tres hijos. Pero me expongo, cualquier madre lo hubiese hecho", cuenta Yéssica.

La madre recuerda que el padre del menor fue condenado por violencia de género en 2011 por darle una paliza cuando eran pareja, como recoge una sentencia a la que ha tenido acceso esta redacción. Y se le impuso una orden de alejamiento de 500 metros de ella durante 6 meses. Ya en 2013, éste consiguió la custodia con la supervisión de la abuela, porque entonces, argumenta Yéssica, ella se había quedado huérfana y no contaba ni con trabajo ni con vivienda estable.

La relación de Yéssica con su ex pareja ha sido mala en este tiempo, con numerosas denuncias incluidas. El juzgado ha pedido un informe a Servicios Sociales sobre las circunstancias del caso.

Esta madre ha pedido hasta en dos ocasiones la custodia y no se la han otorgado. Ahora, con una familia y un trabajo, espera conseguirlo. Aunque el incumplimiento judicial puede jugar en su contra.

Por el momento, la representación del padre ha preferido no hacer declaraciones y dejar que los juzgados actúen.