Veinte minutos para enmarcar

Santi Valladares lo avisó en rueda de prensa “hemos corregido errores y vamos a pelear los tres puntos a muerte”. Quizás en la primera parte se cometieron errores, quizás fue demasiado castigo, quizás eso motivó la remontada muchos quizás pero solo una realidad: la primera victoria a domicilio del Santiago Futsal esta temporada. En el mejor momento, cuando más falta hacía.

Solo podía haber un triunfador en el duelo de rachas (el Catgas aún no ha ganado en su pista) al que se enfrentaba el Santiago Futsal esta noche en el Pavelló Nou. Retomar la competición, tras el mes de parón, ante el único equipo de la Liga que no había logrado ganar, se antojaba dura premisa para un Santiago Futsal que buscaba sus tres primeros puntos lejos del Fontes do Sar. Catela inaguró el luminoso en el primer minuto de partido; al que le siguió la siguió la igualada obra de Ximbinha.

Los goles de Ari Santos, de falta directa; y Pol Pacheco, tras culminar una jugada combinada, ampliaron distancias para los locales en la primera parte. Los de Santiago, que no se mostraban cómodos y que no conseguían realizar su jugo sobre la pista del Pavelló Nou, se fueron a vestuarios con dos goles de desventaja con los colomenses.

La segunda mitad sería un revulsivo en las filas azules. Un equipo mucho más seguro y con buenas acciones en área contraria que eran frustradas por Cristian, se verían recompensadas en el ecuador de la segunda parte con los tantos de Antonio Diz; con una volea perfecta tras saque de esquina, y Alex Diz; al realizar una exquisita maniobra individual ante el portero y colar el balón en meta local, para poner tablas en el luminoso 3-3. El Catgas estaba con cara de acabar claudicando Además, en meta santiaguesa Thiago demostró ser un muro para los suyos y frustró, una tras otra, las acciones de peligro de los locales.

La verdadera locura se viviría en los tres minutos finales de partido. Catgas Energía probó con portero-jugador para llevarse el encuentro y tras una de sus acciones en ataque se sucedió la recuperación santiaguesa y el gol de Zequi a portería vacía que subió el 3-4. Catela anotó el quinto solo unos segundos después para ampliar la diferencia y Zequi redondeó el marcador con el 3-6 definitivo en el último minuto de partido.

Los de Santi Valladares celebran una merecida victoria lejos del Fontes do Sar, y ya piensan en el encuentro del próximo viernes en el Fontes do Sar ante Naturpellet Segovia.

Sala de prensa

Santi Valladares analizó el encuentro tras su conclusión del que dijo “Ha sido un partido loco. Empezamos ganando y quizás por la ansiedad de vernos por delante en el marcador no supimos controlar en ese momento el partido. En la segunda parte estuvimos impecables defensivamente y la victoria se cimentó en ello. Estuvimos acertados en los momentos clave y supimos manejar la defensa cuando Catgas Energía salió con portero-jugador. Es una victoria que nos aporta confianza y moral para lo que tenemos por delante”.

Ficha del partido

Catgas Energía: Cristian, Ari, Pablo, Javi Rodríguez y Ximbinha -cinco inicial- Pol Pacheco, Corso, Iago Míguez, Juan Carlos,

Santiago Futsal: Thiago, Alex Verdejo, Santi, Catela y Zequi -cinco inicial- David Palmas, Hugo Sánchez, Antonio Diz, Everton, Alex Diz e Ismael.

Incidencias: Partido correspondiente a la 21ª jornada de Liga celebrado en el Pavelló Nou de Santa Coloma.

Árbitros: Bernabeu Haro y González Ruano. Amonestaron con tarjeta amarilla a David Palmas y Zequi por Santiago Futsal.

Goles: 0-1 min.1 Catela; 1-1 min.1 Ximbinha, 2-1 min.4 Ari Santos, 3-1 min.7 Pol Pacheco, 3-2 min.29 Antonio Diz; 3-3 min.30 Alex Diz; 3-4 min.37 Zequi; 3-5 min.Catela; 3-6 min.39 Zequi.