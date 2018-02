Puntos que pueden valer un campeonato

San Lázaro acogerá este domingo (17:00 horas) un partido que puede marcar el campeonato. Los aficionados vivirán de nuevo un duelo por todo lo alto, una lucha entre los dos mejores equipos de la categoría. Disfrutarán del partidazo de la jornada, el encuentro que medirá al primer clasificado, la SD Compostela, contra el segundo, el Bergantiños CF, ambos separados por seis puntos en la tabla.

Tras una primera vuelta en la que el Compos asaltó el campo de As Eiroas, los blanquiazules intentarán repetir, ampliarían su ventaja con su inmediato perseguidor a nueve puntos y certificarían un nuevo récord histórico de victorias consecutivas que se iría a las once.

“Este fin de semana tiene un aliciente especial, con el partido de la jornada, el primero contra el segundo y aún por encima en San Lázaro. Apuesto siempre por mi equipo para llevarse la victoria, sin duda”, sentenció Yago Iglesias en rueda de prensa.

El técnico blanquiazul resaltó que “saldremos a ganar, como siempre, como lo llevamos demostrando en estas diez últimas jornadas”. Además, tienen claro que el Compos es un equipo que no especula, ya que “tenemos claro lo que queremos, no esperamos a ver lo que hace el rival y a partir de ahí llevamos nuestra idea de juego”. Eso sí, el entrenador explicó que debido a la entidad del rival del domingo, no modificarán nada, pero si que “tendremos en cuenta algunos aspectos nuestros y de ellos para plantear el partido”.

Sabe Yago que el BergantiñosF es un conjunto “con un enorme potencial futbolístico, cuyo objetivo desde el comienzo era quedar sí o sí en el primer puesto”, citó. Por lo tanto, pese a comentar que ponerse con ventaja en el marcador sería de gran ayuda, esta circunstancia no sería definitiva “porque los dos equipos mantenemos un nivel de activación alto durante los 90 minutos”. El técnico espera “un encuentro largo, de ida y vuelta, con dos conjuntos que tienen las ideas claras de como conseguir los puntos”.

Ante cualquier resultado, los blanquiazules tienen una mentalidad cortoplacista, por lo que, “aunque la clasificación nos da una ligera ventaja, no pensaremos más allá. Es un partido muy importante, porque daríamos un gran paso de ganar, pero no decisivo”, remarcó Yago.

Por último, el entrenador marcó la posición, la poca diferencia y los nombres de los jugadores, como alicientes para que el público venga al partido. “Lo dejaremos todo para que la gente que venga a San Lázaro, que espero que sea mucha, disfrute de un gran duelo y que se vaya contenta con lo que hace el equipo”, argumentó.