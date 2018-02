"Si ganamos, daremos un paso importante para alcanzar el objetivo"

El Xerez CD se enfrentará el domingo a partir de las doce del mediodía a otro rival de la parte alta de la tabla. UB Lebrijana y el equipo que aún dirige José María Barragán, a la espera de que se cierre el fichaje de Juan Pedro Ramos, medirán sus fuerzas en el Andrés Chacón de La Barca.

El partido se lo pierden Israel, Paco Borrego, que sigue con molestias en el tobillo y Gonzalo, que ya podría reaparecer la próxima semana. Barragán sabe que enfrente tendrán a un rival complicado y que en cierta manera, el choque se puede parecer al del pasado domingo en el Nuevo Mirador ante el Algeciras, “estoy seguro que estos dos equipos terminarán arriba en la tabla, la Lebrijana se ha reforzado muy bien en el mercado de invierno y además es un equipo que trabaja muy bien, será complicado ganarles, ellos fuera de casa están teniendo muy buenos resultados”, señala el entrenador en la previa del partido.

Pero más allá de las virtudes del rival, al entrenador xerecista lo que más le preocupa es su equipo, “que no compita como lo hizo en Algeciras, ese es el camino, con esa intensidad hay que afrontar el partido. Todos sabemos que si ganamos daremos un paso importante para lograr nuestro objetivo”.

Por último, reconoce que nadie en el club le ha informado sobre el nuevo entrenador, “lo que sé es por la prensa, nadie me ha dicho nada, no sé si Juan Pedro legaría sólo, con un cuerpo técnico, si me tendré que ir el lunes o si me quedaré. Yo soy un trabajador del club y estaré donde ellos me digan”.