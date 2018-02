ゴールデンポイント (Puntos de oro)

Cuando este domingo (18:00 horas) la Cultural salte al terreno de juego, volverá a sentirse en su hábitat natural. Por el Reino de León pasan buena parte de sus pretensiones en una temporada en la que ahora pintan bastos debido, fundamentalmente, al pobre bagaje a domicilio. Esta vez la historia puede ser bien diferente en uno de los choques más atractivos de la liga que no defraudará.

Entre los numerosos alicientes de este Cultural-Rayo Vallecano está la probable presencia de Yosuke Ideguchi en la alineación del cuadro blanco por vez primera desde que el japonés aterrizó en la ciudad. Hasta la fecha se han visto pinceladas, pocas, del potencial del centrocampista que, ante la baja por sanción de Mario Ortiz, pide paso en el once. Cinco semanas después de su presentación, este partido dirá si la adaptación del jugador es la adecuada. Otra alternativa sería apostar por Sergio Marcos, un medio de cualidades muy diferentes a las de Ideguchi.

Con este disparo marcó Buendía el gol de la Cultural en Vallecas / La Liga

En todo caso, a estas alturas no contar con la fuerza de Mario Ortiz es todo un problema, pero no el único para Rubén de la Barrera que no termina de encontrar su línea defensiva más sólida. Es por ello que no se descarta a Unai Albizua entre los once elegidos a pesar de que el central vasco no juega desde que se lesionara el 23 de diciembre.

Son algunas de las cábalas de la formación culturalista que también presenta dudas en la zona de ataque donde Ibán Salvador y Buendía parten con ventaja, pero sin descartar a Moutinho, Samu Delgado o Guarrotxena. En todo caso, independientemente de los nombres, la Cultural debe recuperar sus credenciales con el balón y encontrar el rumbo defensivo. En los últimos tres meses de competición solo en una ocasión dejó su puerta a cero (2-0 ante el Nástic), un dato que dificulta aún más su empresa.

Sin embargo, los números en casa le avalan. Solo un rival se llevó los tres puntos y varios grandes se fueron de León sin lograr la victoria. Lo intentará el Rayo Vallecano, el único equipo que no conoce la derrota en la segunda vuelta, que trata de arrimarse a la zona de ascenso directo y que necesita mejorar sus datos lejos de Vallecas donde solo venció en tres ocasiones. Deberá hacerlo con la importante baja de última hora de uno de sus mejores jugadores.

Embarba y Viti volverán a cruzarse en el Reino de León / La Liga

Óscar Trejo no ha viajado a León debido a unas molestias en el glúteo que arrastraba desde hace algunas semanas. El argentino es el segundo máximo goleador de la plantilla rayista y uno de los futbolistas decisivos en la categoría. A su plaza aspiran Santi Comeseña o Bebé, el brillante refuerzo invernal que pide paso a gritos en el once de Michel, que insistirá con Amaya en la defensa dentro de una formación muy reconocible donde destaca la dirección del joven Beltrán, la ominipresencia en el pase y remate de Embarba y la pegada de Raúl de Tomás.

Será uno de los duelos más competidos en pos de la posesión del balón, herramienta con la que los dos equipos quieren crecer en cada encuentro, aunque si bien los leoneses son los líderes de este apartado, el Rayo es uno de los que más remata a portería, todo lo contrario que su rival de esta jornada. Entre los curiosos datos en común, el guarismo 42: cifra de goles encajados por la Cultural y cuenta de tantos marcados por la escuadra madrileña.

Alineaciones probables del partido / Radio León