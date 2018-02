Madrid es siempre una posibilidad. Esta frase la pronunció Brays Efe en una entrevista. Él hace tiempo que dejó de ser una posibilidad y ha pasado a ver el éxito de cerca gracias a su personaje Paquita Salas aunque, aún hoy, es algo reticente a este fenómeno llamado éxito ya que considera que lo imponen los demás. "Es agotador pero es imposible escapar de él". Madrid ha sido figura y escenario esencial en su desarrollo en los último años, hoy nos enseña su mapa de la ciudad.

Hemos descubierto la devoción, tanto de Paquita como de Brays, por la comida. Conocíamos ya los tigretones de Paquita Salas pero ahora hemos descubierto que también ama el cocido; el mejor que ha probado en Madrid es el del Restaurante Malacatín.

De la comida a la música... ¡cómo no! "Los Parrots son súper madrileños, creo que es el grupo que más veo en directo, lo he visto en la Sala Sol en numerosas ocasiones". Aún así hay algo que supera lo castizo de los Parrots, por sorprendente que parezca. "No hay nada más madrileño que repartir flyers en Gran Vía y petarlo".

Brays Efe esperando a la entrevista / Beatriz Caballero

Cuando llegó a Madrid se mudó a la calle Campomanes, tenía 18 años y comenzaba las clases dos días después; ahora, con todo lo que he aprendido, recuerda con nostalgia aquel tiempo. "Ojalá viviera ahí ahora que sé todo lo que sé". Allí estaba Petra's BookShop (ahora Desperate Literature). Allí encontró la autobiografía de Debbie Reynolds, firmado por ella con un enjoy this book.

Prepara ahora la segunda temporada de Paquita Salas aunque no puede decir "nada de nada". La primera, rodada en Madrid, no dejó a nadie indiferente. Sobre la segunda manda Netflix y lo único que sabemos, tal y como confirma Brays, es que "ya hay ganas".