Nuevo retraso de las obras del Parque Central, que podría no abrir en marzo

El Parque Central podría no abrir en marzo, tal y como se había anunciado. La UTE Pavasal-Dragados ha solicitado a la Sociedad Parque Central una prórroga de las obras hasta el mes de junio al no poder culminar a tiempo algunos de los trabajos que están todavía pendientes.

Es el caso de algunos espacios decorados con piedra "calatorao", una especie de mármol negro de Aragón, que todavía no ha llegado a Valencia. La cantera, al parecer, no ha servido esta piedra en el plazo previsto. Pero es que, además, el granito seleccionado para las fuentes del parque está dando problemas con las pruebas que se están haciendo con agua. El granito ya instalado, cuando se moja, no presenta color homogéneo y la dirección facultativa de la obra ha decidido cambiarlo todo.

A esto hay que añadir que no están acabadas parte de las conducciones eléctricas que forman parte del perímetro del parque. Se trata de un nuevo desencuentro con Iberdrola después de los problemas a la hora de electrificar la nueva rotonda de Sanchis Guarner, a escasos metros del parque.

Ante todos estos imprevistos, la dirección de la UTE ha solicitado a la Sociedad Parque Central una prórroga de los trabajos. Será la comisión ejecutiva de la Sociedad, convocada este miércoles, la que decida si accede a la prórroga y si se fija en junio, como pide la UTE, o unas semanas antes.