Tres meses y la Junta no remite documentación al juzgado

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, que investiga un presunto delito de malversación en la compra Edificio de la Junta de castilla y León en Arroyo y los terrenos del fallido Polígono Industrial de Portillo, sigue esperando desde noviembre a que el Gobierno de Juan Vicente Herrera, le remita la documentación del alquiler de la sede que la Consejería de Economía tuvo en Bruselas. Una operación sospechosa que también investiga este juzgado ante la coincidencia de empresarios y políticos que intervienen tanto en la compra del edificio de arroyo , los terrenos de portillo y el citado alquiler de la sede de la Junta en Bruselas,. Entre los que siempre aparecen en todas estas operaciones están el ex vice consejero de Economía Rafael Delgado, y la empresa Urban Proyecta PM3. El juez investiga la vinculación entre la compra del edificio de Arroyo, propiedad de Urban Proyecta y el contrato de alquiler firmado por una sociedad instrumental (Co Luis) que pertenece también Urban Proyecta-y la Junta , para ubicar la sede de Bruselas. Entre la documentación que ha pedido el Juzgado, según ha sabido la cadena ser, figura el contrato de alquiler de esta oficina en Bruselas. El escrito judicial tiene fecha de 23 de noviembre de 2017. A día de hoy, esa documentación todavía no ha llegado al juzgado.

Según la fiscalía, "la investigación patrimonial de Rafael Delgado ha puesto de manifiesto la existencia de operaciones, al menos inmobiliarias, a título particular, con alguno de los otros investigados relacionados con Urban Proyecta , la empresa que alquila el edificio de Bruselas a través de la sociedad instrumental Co Luis.

Precisamente el próximo lunes declara en el juzgado el presunto testaferro de Rafael Delgado, Jesús rodríguez Recio que tendrá que responder por la compra de un piso de lujo en vallisoletano paseo de zorrilla a favor de Rafael Delgado. Una operación en la que Rodríguez Recio actuó de mediador.

En relación a este asunto el pasado mes de Julio, en la SER, les desvelamos la existencia de unos correos cruzados entre varios de los investigados. En ellos, se plantea justificar, mediante facturas presuntamente ficticias, pagos para comprar ese piso de lujo, cuyo beneficiario sería Rafael Delgado, ex número dos de la Consejería de Economía.

Se trata de una cadena de emails que se dirigen entre varios de los investigados por los posibles sobrecostes asumidos por la Junta en la compra del edificio de arroyo y los terrenos de Portillo, así como la trama eólica. Los correos reflejan una relación entre Jesús Rodríguez Recio, presunto testaferro del que fuera viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, Carlos González Maestro y Ángel Román Montes, investigados también en estas causas.. Los correos hacen alusión a la compra por parte de Rafael Delgado de un piso de lujo situado en el centro de Valladolid en el año 2012. El piso, en base a lo que puede leerse en los correos, fue adquirido por el presunto testaferro de Delgado a la empresa Nereo, administrada por González Maestro, por 438.000 euros. El inmueble da previamente perteneció a la empresa Tecnicyl de la que era administrador único Ángel Román Montes, directamente vinculado con Urban Proyecta PM3, la empresa que vendió a la Junta el Edificio de La Perla Negra.

En uno de estos correos, enviado en abril de 2012, el presunto testaferro de Delgado, dice textualmente a González Maestro, que " si a efectos de la justificación del pago, necesitáis una o varias facturas; una de nuestras sociedades mercantiles estará dispuesta a la facturación que sea necesaria". Fuentes próximas a la investigación apuntan que tras este modo de operar lo que podría existir es la intención de dar apariencia de normalidad a algo que realmente se llevó a cabo con la intención de favorecer al ex número 2 de la Consejería de Economía en la compra del piso de lujo situado en el Paseo de Zorrilla de la capital vallisoletana.