Unzué opta por la prudencia

El Celta viaja mañana a Madrid donde el lunes se medirá al Getafe. Los vigueses no tienen bajas aunque Brais Méndez volverá a jugar este fin de semana con el flilal. Explica el técnico la situación del canterano "la prioridad es el primer equipo. Pero ahora tengo a gente suficiencte para el mediocampo de sus cartacteríasticas y no quiero que se quede sin competir"

Sin miedo visitan el Coliseum Alfonso Pérez y al técnico del equipo vigués no le asusta la intensidad de juego del equipo de Bordalás porque "podemos ser igual de intensos que ellos o más y estamos en condiciones de competir en Getafe como hicimos en otrs campos y con otros equipos.Soy muy positivo"

. El técnico celtico, después de las declaraciones de Roncaglia y la Champions, ha preferido optar por la prudencia "me gusta la ambición de los jugadores. Me encanta escuchar esto, no se dicen las cosas porque sí, el discurso funciona porque compiten y pueden ganar a cualquiera. Pero viendo los puntos que nos sacan los de Champions es complicado".

Mañana conoceremos la lista de convocados.