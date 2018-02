¡Partidazo de voleibol!

No se pudo ganar, principalmente porque no funcionó bien el saque, y eso ante un trabajo en recepción como el del líder de la tabla es un gran hándicap. Pero cierto es que sin hacer, ni mucho menos, el mejor partido, se rozó la victoria. Con Rubén Lorente y Alexander Slaught en pista durante cuatro sets, Jorge Almansa e Ignacio Sánchez sustituidos al final del primero, Unicaja Almería demostró tener ‘fondo de armario’ en un choque de los hacen vibrar al público. Muchísimos puntos largos y disputados, acciones espectaculares y cargadas de calidad y garra, y la grandeza de un deporte en el que solo puede vencer uno. Además, en las filas locales Perini hizo olvidar a Víctor Viciana a la primera, pero todo está en los ahorradores, y el momento clave será a partir del próximo viernes desde las 17.30 horas en Copa.

El máximo anotador de la contienda fue Renzo Cairus con 18 puntos, seguido por Monfort con 16, misma marca que Jorge Fernández. El capitán balear firmó cinco tantos de bloqueo, los mismos que su compañero Macarro, frente a los cuatro de Parres. Solo dos saques directos hizo el conjunto de Molducci, Borja y Castellano, si bien posiblemente los más destacados en esa faceta fueron Monfort y Lorente, más Parres. No hubo grandes porcentajes de ataque en las filas ahorradoras, si bien el cuarto set solo hubo cuatro errores de Palma y 16 puntos en esa faceta, más cuatro bloqueos y un saque. Fue la mejor de las mangas almerienses, tras la que se afrontó la definitiva con una bajada de nivel que dio la vida al líder.

Urbia Voley en su doble papel de local y de líder de la clasificación, se puso 3-0 con dos puntos ‘de árbitro’, renta que se redujo a 3-2 tras un rally. Hubo varios, de los que hacen afición, y se repartieron entre ambos equipos, pero Unicaja no tenía saque. Haciendo la cuerda en demasiadas ocasiones, con ventajas de tres que se rebajaban a uno (8-7), siendo el 7-5 sencillamente espectacular por la bravísima defensa verde, también hubo problemas en la recepción, y al tiempo técnico se perdía de cuatro (12-8). Fue el momento de desconexión ahorradora, con serios problemas ante el saque local, daba igual quien lo efectuase. Antes del final Piero sacó a Slaught y Lorente por Almansa y Sánchez, pensando en el segundo set.

Sin historia, el primero acabó 25-16 y con malas sensaciones, las mismas que se vieron en el reinicio del choque. Otra vez el 3-0, pero peor, con 4-0 y 6-1, pésimos en el saque. El 7-2 marcó el resurgir verde, por mucho que un error infantil pusiera el 8-4, y se llegó a ‘tocar a la puerta’ (9-8). Se entró después del tiempo técnico (12-10), con Borja Ruiz haciendo un ace por fin y con un error local para el 12-13, la primera vez que Unicaja se ponía por delante. Esa posición ya no la volvería a dejar más, encontrándose cada vez mejor en su juego. Ferrera hizo un punto en una defensa (15-17), la jugada curiosa, y Borja Ruiz actuó de matador para hacer desde el 20 al 23 blanquiverde cuatro seguidos. Cerró Parres en ataque (19-25).

El tercer set comenzó con 0-1, punto de Castellano, con igualdad a tres y con otra vez dominio local (5-3). Los errores propios y el saque de Marcelo Hister pusieron en ventaja a los de Dreyer y la marcha de la manga se produjo con 2-3 puntos de distancia y con detalles de gran espectacularidad, como un tercer toque bajo la red de Slaught para facilitar un penalti a Borja Ruiz. El norteamericano funcionó muy bien en recepción y fue a más en ataque, pero Hister detuvo el partido al tiempo técnico con 12-9. Como en el primer set, Urbia aceleró y Unicaja sufrió, con tiempo de Piero en el 18-13. Se vio lejos la victoria (22-16), pero los verdes jamás se dan por vencidos (24-23). Un bloqueo fuera finalizó la manga (25-23).

Otra vez tocaba remar contracorriente, pero se hizo francamente bien al sacar bastante mejor y por ello tener mando durante toda el cuarto set. Desde el 2-4 con sendos puntos de Monfort en ataque y bloqueo, todos colaboraron en puntuación para marchar firmes hacia el tie-break. Así, Castellano se aprovechó de defensas de alto nivel de Slaught y Casimiro, anotaron Parres y Borja, además del mismo norteamericano, en un juego coral dirigido por Rubén Lorente, que cuajó su mejor actuación del curso en saque. Al tiempo técnico se llegó 9-12 con la lectura de bloqueo siendo determinante, y Lorente voló para colocar muy alto a una mano el 9-15 de Parres. Labor de equipo hasta el final e igualada a dos sets (18-25).

El tie-break se desarrolló con ventaja de Urbia casi desde el principio (1-1 y 2-2), de uno o de dos puntos. Se cometieron errores, se perdió incidencia en el saque, como fruto de un bajón físico, con la euforia instalada en las filas palmesanas y no en las almerienses. Se escapó la ocasión de empatar a cinco y el cambio de campo se produjo con 8-5. El saque siguió sin funcionar, sin provocar incidencia en la recepción local, pero un bloqueo de Parres puso el 10-9 y un ataque de Javi Monfort el 11-10. Se protestó desde el banquillo el que podría haber sido empate a once, pero cayó el 12-10. Como siempre, se dio la cara, se peleó y el receptor valenciano mantuvo la esperanza, pero cerró Jorge Fernández (15-12).



FICHA TÉCNICA

Urbia Voley Palma (3): Zoio (15), Macarro (8), Jorge Fernández (16), Cairus (18), Perini (2) y Marcelo Hister (13), más Álex Fernández (líbero). También jugaron Ronchi (-), Joan Perelló (-), Sebastiá Sánchez (-) y Javier Martínez (-).

Unicaja Almería (2): Javier Monfort (16), Ignacio Sánchez (-), Borja Ruiz (12), Manu Parres (13), Jorge Almansa (5) y Castellano (13), más Mario Ferrera (líbero). También jugaron Alex Slaught (7), Rubén Lorente (3) y Casimiro (líbero).

Parciales: 25-16 (24’), 19-25 (26’), 25-23 (29’), 18-25 (24’) y 15-12 (18’).

Árbitros: David Fernández (Barcelona) y Xavier Fernández (Barcelona). Amarilla para el segundo entrenador de Urbia.

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo octava jornada de la Superliga Masculina de Voleibol disputado en Son Moix ante unos seiscientos espectadores aproximadamente.