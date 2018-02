Derechazos entre las derechas

La irrupción de los denominados partidos emergentes ha distorsionado la escena política en los últimos cuatro años. Le ha dado un dinamismo que ni siquiera los institutos demoscópicos lograron identificar en su justa medida. No había antecedentes para comparar los cambios de preferencias de los ciudadanos, tampoco todos los encuestados querían desvelar sus giros políticos.

Lo que sí estaba claro es que el hartazgo social, económico y el propio desafecto de los ciudadanos con los politicos iban a tener un reflejo en las distintas convocatorias electorales como ciertamente apuntaban los sondeos, pero no fue así. El supuesto cambio que muchos ansiaban quedó a medias. Rajoy se quedó en La Moncloa, no hubo sorpasso de Podemos sobre el PSOE y Ciudadanos se desinfló.

Ahora, transcurrido este periodo de adaptación a la nueva realidad política que vive el país, y atendiendo a los diferentes sondeos, vemos como el partido morado se desinfla, mientras que Ciudadanos, crecido por las elecciones catalanas sigue devorando votos del PP e incluso del PSOE que se queda casi igual que las pasadas elecciones. En Génova se encendieron las alarmas el mismo día de las catalanas. Desde ese momento ambos partidos de la derecha se pusieron las pinturas de guerra y allí siguen enfrascados en una batalla sin cuartel que nos deja de momento en el aire los presupuestos estatales. Canarias también se ha contagiado de ese pulso en las derechas.

Esta misma semana hemos escuchado al diputado de ciudadanos, Saúl Ramírez, recriminar al presidente dle PP, Asier Antona, de decir una cosa en las islas y no cumplir en Madrid. Antona, que aún sigue tratando de apuntalar su liderazgo en el partido, tendrá que bregar con un nuevo rival al que no ha tenido hasta ahora en cuenta. Este ha sido el primer derechazo entre las derechas pero sospecho que no será el último de aquí a la próximo convocatoria electoral.