Una labor impagable

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil ha hecho pública su memoria correspondiente a las actuaciones realizadas a lo largo del año pasado.

En comparación con la temporada anterior, se puede decir que ha mantenido el mismo número de actuaciones preventivas, 42, y que ha descendido ligeramente, de 127 a 122, el número de servicios, pasando de 3.328 a 2885 el número de horas empleadas, un descenso que viene motivado por la no permanencia de la Arandina C.F. en Segunda División B, lo que hace que la presencia de la Agrupación no sea obligatoria y el propio club tampoco lo haya solicitado. En este cómputo no se incluyen horas que se destinan a las reuniones previas a los servicios, tanto con demandantes de los mismos como con los voluntarios, ni el tiempo que se destina a las labores administrativas y labores de mantenimiento de vehículos, material y la propia base, que sumadas a las anteriores dan un total de 5.970 horas, que este cuerpo ofrece a la población arandina de forma altruista de su tiempo libre.

Los responsables de la agrupación, que señalan que cada día se da más importancia a la prevención, agradecen a los voluntarios y sus familias el compromiso y dedicación, haciéndolo extensivo a los voluntarios de otras agrupaciones con las que realizan intercambios para reforzar su presencia en determinadas situaciones, como el acto inaugural de las fiestas patronales.

El radio de acción en los servicios prestados ha sido Aranda y sus barrios (Sinovas, La Aguilera, Costaján y La Calabaza) o alguna localidad cercana como Fuentespina, Milagros,Torresandino, Santo Domingo de Silos.

Así mismo se han realizan labores de asesoramiento a otras Agrupaciones y Asociaciones en materia de Servicios, Logística y puesta en marcha de las mismas.

AGRADECIMIENTOS A UNA LABOR ALTRUISTA

El concejal de Protección Civil, también ha hecho público su agradecimiento a la labor altruista que realizan todos estos voluntarios, “que con tanto esfuerzo y dedicación dedican su tiempo libre a colaborar con este Ayuntamiento y con tantos colectivos de Aranda”. “Son un ejemplo de entrega y, en este momento, en el que se va a posibilitar la entrada de nuevos voluntarios, se hace un llamamiento para quienes quieran unirse a este ilusionante proyecto, tras el preceptivo período de prácticas y de formación”, dice Máximo López.

Este balance tiene un carácter especial para la agrupación, que cumple 15 años de andadura, con una evolución ascendente desde su creación en el año 2002. El gráfico demuestra que hubo un repunte de horas en el año 2004 con motivo de la X Asamblea Nacional que se celebró en Aranda, disponiendo en esta localidad del Parque 112 en el que trabajaron los voluntarios sin descanso.

En el año 2005 hay un segundo repunte que coincide con el Festival de las Gentes de Europa y otro en 2014 por la Exposición de las Edades del Hombre. A partir de ese momento los servicios aumentan y también las horas realizadas.