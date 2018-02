Soberbios. Incansables. Ambiciosos. Solidarios. Inmejorables. Esos y otros muchos calificativos identifican la actitud de los jugadores de una Arandina que ofrece su mejor versión de la temporada en el momento exacto.

Los ribereños vencen al líder de la categoría, Unionistas con un tanto de Adeva en la reanudación. Triunfo que confirma el cambio de rumbo de un proyecto que aspira a seguir creciendo sin dejar de divisar los puestos de play off que, a pesar de la alegría, continúan a 12 puntos.

Sobró, como era de esperar tras las declaraciones en la previa del partido, la primera parte. Cuarenta y cinco minutos donde lo importante no era ganar, sino no perder. Prueba superada en un partido con aires de eliminatoria de play off.

Fue en la reanudación donde, al menos en casa y en los últimos partidos, la Arandina se siente más cómoda. En ese espacio los blanquiazules tumbaron al líder. A los 49 minutos, cabezazo del ariete más en forma de los ribereños, Adeva, para batir la meta de Molina. Premio. Tanto de un delantero manchego que vuelve a sonreír al ritmo que imponen sus goles.

Y a partir de ahí, exhibición en la pizarra. Apareció una Arandina sorprendentemente desconocida. Seria, soberbia. La madurez de un equipo que supo leer en todo momento lo que el partido requería. Fueron los blanquiazules quienes demostraron ser el líder del partido frente al líder de la categoría. Fantástico.

Destacó el derroche físico, la solidaridad en el corte, la entrega y la fe de no dar un balón por perdido. En definitiva, apareció un equipo con actitud al que ya se le conocían las aptitudes. Ese es el camino. Esa es la idea con la que los blanquiazules han comenzado a reconquistar a una grada castigada de sinsabores desde hace mucho tiempo. Porque hay equipo y hay método. Ahora cabe preguntarse, ¿aún queda tiempo? La respuesta, por fascículos. El primero, la próxima jornada en el Ruta de la Plata frente al Zamora.

ENTRENADORES

javier Álvarez de los Mozos, entrenador de los blanquiazules, se mostraba satisfecho tras el triunfo. "Hemos hecho un gran partido", afirmó con rotundidad advirtiendo además que lo propuesto por los suyos en el terreno de juego "demuestra que el equipo va adaptándose a lo que queremos". Y recordó que "solo hemos hecho que ganar un partido".

Por su parte, Astu, entrenador de los salmantinos, se marchó sin el liderato y con la sensación de menos premio del esperado por los méritos exhibidos. "Nos vamos con menos premio de lo merecido por lo que hemos propuesto y las ocasiones que hemos tenido". Además, el técnico de los charros "ahora hay que estar tranquilos a pesar de perder el liderato".

RESULTADOS DE RIVALES POR EL PLAY OFF



La Arandina continúa a 12 puntos de los puestos de play off a los que mira ahora desde la octava posición. El triunfo permite subir dos posiciones. En el resto de encuentros de los rivales que preceden a la Arandina. El Zamora (7º) perdió en El Helmántico ante el Salmantino (4º) (2-0) Tordesillas (6º) también cayó, lo hizo en Almazán por idéntico resultado. El Cristo Atlético (5º) ganó en Cebreros (2-4) La Bañeza (2º) ganó 3-0 al Numancia B. Y el nuevo líder, el Astorga superó al Real Burgos (0-3)



FICHA TÉCNICA

ARANDINA (1): Carmona; David Ruiz (Lobera, minuto 87), Piña, Pablo, Zazu; Ruba (Barbero, minuto 70), Rubio, Del Olmo, Escudero; Rubiato y Adeva (Serra, minuto 79)

UNIONISTAS (0): Molina; De la Torre, Gallego (Razvan, minuto 67), León, Eslava, Arroyo, Cristo, Jesús (Fernández, minuto 76), Manjón, De la Nava y Mito (Flórez, minuto 67)

GOL: 0-1, minuto 49, Adeva.

ÁRBITRO: Francisco Rivera García (Valladolid). Amarilla a Adeva, Rubiato y Ruba (Arandina) y León, Eslava Gallego y Jesús (Unionistas)

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 26ª jornada en el Grupo VIII de Tercera División con la presencia de alrededor de 900 espectadores. En el descanso se llevó a cabo la tradicional rifa de premios, cuya recaudación se destinará a la campaña ‘Luchando con una sonrisa’