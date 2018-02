20 intoxicaciones por alcohol y una pelea deslucen el sábado de carnaval por la noche

La noche de celebración en el Carnaval dejó el pasado sábado por la noche un balance 20 intoxicaciones etílicas y varias denuncias por una reyerta que se originó en la plaza de San Andrés y que fue controlada por la Policia Local.

No hubo que lamentar ningún coma etílico, como se especuló en un principio, pero sí 20 intoxicaciones en el macro botellón que se originó en las plazas de San Andrés y Poeta Juan Bernier. Una situación de acumulación de gente joven que no estaba prevista en ningún caso y que provocó incluso cortes de tráfico. "Fue una situación de no estaba contemplada pero también me gustaría decir que los padres de los críos deberían tener un control acerca de lo que tienen en casa, porque unas personas tan jóvenes no pueden estar en la vía pública bebiendo esa gran cantidad de alcohol. No hubo problemas de orden público salvo una reyerta que fue controlada por la Policía Local. Tampoco hubo comas etílicos, pero sí muchas intoxicaciones por el consumo de alcohol", afirmó a la SER el concejal de Seguridad, Emilio Aumente.

Por su parte, el Partido Popular h lamentado el "caos organizativo" y la "ausencia de planificación" del gobierno municipal en la celebración del Carnaval en la calle. El PP ha criticado que no se contempló ninguna medida para hacer frente a la concentración de jóvenes que se produjo en la plaza del Poeta Juan

La concejala Amelia Caracuel ha lamentado la ausencia y la falta de gestión del gobiernoy la falta de medidas oportunas en materia de seguridad e higiene pública.