Abel Caballero: "Peor que con Feijóo, a Vigo no le va a ir nunca"

"Peor imposible". Abel Caballero lo tiene claro. "Peor que con Feijóo, a Vigo no le va a ir nunca; es imposible que le vaya peor... No atiende a esta ciudad, no la atiende nada. ¿Cuál es la acción de la Xunta en Vigo? Si hasta en el tema del agua es destructiva, si hasta paga Vigo el trasvase y ni así lo hace; peor es imposible".

El regidor olívico manifestaba así de contundente su convencimiento de que cualquier otro presidente de la Xunta será mejor para Vigo, "un dominio común en toda la ciudad" y una muestra de eso es la elección como Meco del Entroido de Feijóo "negándole el agua a Vigo, reventando la presa de agua de Vigo", algo que "es cierto, no es una metáfora: Feijóo está intentando dejar a esta ciudad sin agua", aseguró en una entrevista en la Cadena SER.

las municipales no son una "prueba de fuego" para gonzalo caballero En las elecciones municipales "no se la juega" el secretario general del partido "ni en Galicia ni en España". Abel Caballero va "mucho más allá": "En municipales, lo que importan son los candidatos, las personas; también en las autonómicas y, cada vez más en las nacionales; pero esto es un reto de cada uno de los candidatos con su propia capacidad de arrastre y de sintonía con los ciudadanos".

"Nada garantiza que el próximo otoño no tengamos una sequía importante, y ¿quién responde si la tenemos?", se preguntó. "Yo quiero un trasvase de emergencia y, más adelante, la solución definitiva; pero ni siquiera pagándolo Vigo Feijóo lo quiere hacer", algo que "pone de relieve un intento de acosar a esta ciudad" como "pasó con el aeropuerto, con el Ave... con tantos temas".

Caballero minimizó la oposición al trasvase de otros alcaldes de su mismo partido, como el de Ponte Caldelas. "¿A mí qué más me da lo que diga? Ni siquiera le prestamos atención. Me da igual; me importa lo que diga Feijóo que es el que tiene la competencia" y decidió "no hacer algo que, por cierto, para Coruña sí que hizo". "Lo pactamos con la Xunta y, de repente, se vuelven atrás y dejan de hacer el trasvase, pero no nos dan ninguna solución" aunque es "una obligación y una competencia" de la administración autonómica.

reformar la constitución... por los ayuntamientos "Sólo atender las necesidades de los ciudadanos desde los ayuntamientos ya justificaría una reforma de la Constitución". Caballero defiende el "gran" texto del 78 pero asegura que el papel de las ciudades hoy no tiene nada que ver con el que tenían hace 40 años. "Hay tantas demandas que recibimos y que no podemos responder de forma adecuada por no tener la competencia ni la financiación que los ciudadanos ven que su calidad de vida no es la que debería ser porque no tenemos un buen diseño administrativo". Eso fue lo que, como presidente de la FEMP, el regidor le transmitió al Rey en su reciente reunión. "Lo vi muy conocedor del papel de los ayuntamientos, de lo que somos, y atento a lo que queremos ser. La democracia en la modernidad exige que los ayuntamientos tengamos más capacidad de actuación".

Argumentos como éste le sirven para decir que su ciudad está "sin ninguna duda" discriminada. Niega, sin embargo, que sea el principal opositor al presidente de la Xunta. "Yo no soy oposición; soy gobierno, tan gobierno como Feijóo y defiendo a mis ciudadanos y reclamo para ellos lo que yo considero que es su derecho". El regidor diferenció entre el resultado de esas demandas ante el Gobierno de España —"está abierto al diálogo y funciona; muchas veces obtenemos respuestas positivas, otras veces medias respuestas y otras veces nos dicen que no y seguimos insistiendo"— frente al "no perenne" que recibe de la Xunta.

"AUMENTARÁ LA MAYORÍA ABSOLUTA"

Abel Caballero volverá a presentarse a la alcaldía y está seguro de que "volveré a ganar con mayoría absoluta, más de la que tengo". El motivo, un "proyecto" que no es del PSOE —"yo llevo una sigla política, pero mi proyecto va muchísimo más allá"— ni de Abel Caballero, sino "un proyecto que la ciudad entiende como propio, como de cada ciudadano; sólo así se explica el nivel de voto que yo tengo".

Tampoco le gusta el apelativo de "Ciudad Estado" del que presumía Francisco Vázquez en A Coruña. "Vigo es una gran ciudad que tiene una tradición de no ser atendido por los presidentes de la Xunta —Feijóo sin duda el que menos— y la ciudad lo comparte, lo vive, lo ve".

"Tiramos con nuestros propios medios, con nuestro esfuerzo: aquí apagamos un incendio importantísimo solamente con los medios de la ciudad; lo hicimos nosotros, no tuvimos ninguna ayuda de nadie y estamos afrontando un problema de sequía" de la misma forma.

"Sabemos que sólo dependemos de nosotros y así funcionamos" pero está convencido de que los vigueses "están satisfechos de cómo van las cosas, porque no me diga que las luces de Navidad de este año no fueron notables...", concluye entre risas.

"EL MÚSCULO DE LOS ALCALDES A LOS QUE NADIE DA LECCIONES"

Como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Caballero encabeza la lucha para tratar de que los consistorios puedan utilizar los 7.000 millones de euros de superávit del año 2016, algo que el ministro de Hacienda no permite y que "está produciendo un daño grave, no en los ayuntamientos, sino en los ciudadanos porque nosostros prestamos servicios centrales y básicos".

"Esto es algo que ni entendemos, ni compartimos"; por eso, si mañana lunes no tiene una respuesta de Cristóbal Montoro, "convocaré alguna acción de un número significativo de alcaldes de grandes ciudades, pequeñas, medias, de todas las diputaciones... para dar visibilidad a algo tan justo como poder atender las necesidades de los ciudadanos".

Será "mostrar músculo político" desde las corporaciones locales porque "somos los únicos que cumplimos los requisitos de Europa". "Nosotros damos lecciones, no nos puede poner nadie piedras en el camino, por lo tanto exigimos un tratamiento acorde con nuestra seriedad en los gobiernos".