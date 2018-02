El Bergantiños devuelve el golpe

El Bergantiños rompió la racha triunfal de la SD Compostela después de superar a los santiagueses por 0-1 en San Lázaro. Los visitantes aprovecharon su único tanto para sacar los tres puntos y acercarse a su rival en la tabla, quien en la primera parte se pudo adelantar en el marcador. Pero no tuvieron el día los blanquiazules ante el marco contrario y eso dio vida al equipo de Carballo, que aprovechó su oportunidad en la segunda parte para hacer un gol que devuelve el golpe de la primera vuelta y comprime a tan sólo tres puntos las diferencias en lo más alto de la tabla.



Un tanto del central Iago López en el segundo tiempo, tras el centro de Aarón, permitió al equipo de Carballo ganar el partido. Una derrota que le llega tras casi una vuelta completa sin caer derrotado al Compos.

El partido comenzó como se esperaba, con dos conjuntos que querían atacar con la pelota y que generaban sus oportunidades a partir de superioridades en banda. Así, desde los primeros instantes, la banda de Saro en el Compos fue un puñal para los nuestros. En las botas del lateral estuvieron los primeros centros desde línea de fondo que no consiguieron rematar con acierto los delanteros blanquiazules.

Los visitantes no se amilanaron y respondieron con dos claras contras que primero Rodri envió arriba, tras un intento de vaselina, y un centro de Jorge Sáez que despejó en la línea Álvaro Casas, evitando que rematase a placer Rubén Rivera.

Sin embargo, reaccionaron rápido los blanquiazules y en un centro de Róber, Primo remató de cabeza a portería, pero el balón golpeó en un rival y se fue a córner. Desde el propio saque de esquina, diez minutos más tarde, Cardeñosa hizo volar a Cristopher primero, con una espectacular palomita, y generó una nueva ocasión en otro cabezazo que sacó in extremis la defensa.

No entraron estas claras ocasiones y el partido se adormiló en los últimos compases de la primera mitad, con dos equipos que no querían perder la igualada. A la salida de los vestuarios, fueron los visitantes quienes comenzaron más incisivos.

Así, a los cuatro minutos, Rubén Rivera marraba en el mano a mano con Lucas y seis más tarde Jorge Sáez encontraba a Lucas en un remate potente con la zurda.

Con todo, fue en el primer acercamiento del Compos del segundo tiempo, en un centro raso de Róber que no encontró rematador, cuando se adelantaron los visitantes. La contra formada de esa acción acabó en córner, un saque de esquina que despejaría la defensa local, pero en la segunda jugada, centró Aarón para la entrada de Iago López que remataría de cabeza la fondo de la red y puso el, a la postre, definitivo 0-1.



El tanto animó espabiló al Compos, aunque el Bergan tendría dos oportunidades en un centro envenenado que despejó Lucas a córner y en un gol anulado a Rivera por fuera de juego.

No ampliaron la ventaja y el Compos apretaría al final en busca del gol, un tanto que llegaría en el minuto 89, pero el árbitro pitó falta en ataque de Sobrido (que no era) en el centro de Saro. Por lo tanto, el marcador no se movería y el Bergantiños acabaría llevando el triunfo.

Con los tres puntos conseguidos, el Bergantiños se acerca a tres del líder e iguala a su vez el goal average. Para, el reto de superar a un Cultual Areas en su campo y en situación complicada en la tabla, con tan sólo un punto de renta sobre el descenso.



FICHA TÉCNICA:

0- SD Compostela: Lucas; Saro, Cardeñosa, Álvaro Casas, Naveira; Tomás, Mon; Álex Ares, Santi (Diego Rey, m.56), Róber (Sobrido, m.79); y Primo.

1- Bergantiños CF: Cristopher; Borja Facal, Josito (Roberto Prieto, m.77), Iago López, Aarón; Antas, Baleato; Rodri (Nacho, m.82), Jorge Sáez, Iago Blanco (Toni, m.38); y Rivera.

Goles: 0-1: Iago López, min.69.

Árbitro: Extremadura Hernández, colegio vigués. Amonestó a Naveira, por los locales, y a Borja Facal y Toni, por los visitantes.

Incidencias: Partido de la vigésimo sexta jornada de Liga de la Tercera División disputado en el Estadio Municipal de San Lázaro ante 1300 espectadores