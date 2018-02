1-2. Laborioso triunfo del Ibiza en Son Cladera

Advirtió el entrenador de la UD Ibiza, Toni Amor que la salida a Son Cladera era complicada y no se equivocó. Los ibicencos tuvieron que esperar al minuto 78 de encuentro para ponerse por delante en el marcador y es que a pesar de tener el monopolio del balón durante todo el choque tuvo muchas dificultades para doblegar a un equipo que no tuvo reparo en colocar a sus once jugadores en campo propio, pero que defendió con mucho orden y se benefició de las reducidas dimensiones del terreno de juego. El triunfo permite al conjunto ibicenco mantener el liderato en solitario.

Los locales se pusieron por delante muy pronto. En el minuto 5 en un saque de banda con rechaces en la frontal y disparo defectuoso de D’Hont, que se convierte en un pase preciso a Matas, que aprovecha el regalo para superar al portero Manolo con un buen disparo.

La sorpresa duró poco. Liñán, que vale para un roto y para un descosido, cabeceó a la red en el minuto doce un lanzamiento de falta botado por Gámiz desde su propio campo. Segunda semana consecutiva en la que el medio centro, procedente del Formentera marca en jugada de estrategia. El entrenador del Son Cladera tendrá trabajo extra esta semana para explicar a sus centrales como se defiende una jugada a balón parado sin aparente peligro.

Con el marcador igualado, el conjunto ibicenco pasó a ser el claro dominador del encuentro pero sin generar peligro. Demasiado juego por el centro. Demasiadas acciones individuales entre un bosque de piernas. Sólo Terán puso a prueba al guardameta local en la recta final del primer tiempo.

El guión apenas varió tras el descanso. El Ibiza tenía el balón, pero todos sus intentos morían en las inmediaciones de la frontal del área. Tan solo una diagonal de Cirio y un centro de Cruz que no encontró rematador, como llegadas con peligro. Pasaban los minutos, el marcador no se movía y Cirio desperdiciaba la jugada más clara de los visitantes. Un centro de Terán desde la banda derecha y a puerta vacía el delantero ibicenco hacía lo más difícil: Mandar el balón alto. Pero los buenos jugadores no suelen tropezar dos veces en la misma piedra en el minuto 78. Mateu controlaba un balón en el área pequeña y cedía de cara a Cirio que remataba a placer para dar tres puntos más a los ibicencos que descubrieron que en la Tercera División balear hay rivales y campos en los que se tiene que picar mucha piedra para conseguir el objetivo.