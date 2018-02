Un punto que también sirve

XEREZ CD 1 - U.B LEBRIJANA 1

El Xerez CD tenía por delante un nuevo partido comprometido, ante otro de los equipos situados en la zona de liguilla. Resolvió con éxito el encuentro en Algeciras y ahora lo hicieron a medias en La Barca ante la Balompédica Lebrijana, el mejor visitante de la competición junto al Cádiz B. El equipo de Barragán no pudo aprovecharse de la expulsión de Sosa a los veinte minutos de partido y se vio claramente perjudicado por la actuación del colegiado, que anuló dos goles a Carrión. Uno por fuera de juego, que no era y otro por falta previa del delantero en el remate de cabeza, dudoso cuanto menos.

Los azulinos regresaban al Andrés Chacón de La Barca de la Florida, donde aún no se sabe si repetirá en los próximos compromisos que le quedan como local. Polémicas aparte, el equipo jerezano no estuvo fino, quizás por la falta de adaptación al césped artificial o por el enorme oficio que presentó La Lebrijana, que por delante en el marcador, supo parar el partido cuando le convenía, rompiendo el ritmo a su antojo y siempre con la connivencia del árbitro, que no frenó las artimañas del conjunto sevillano y tampoco prolongó el partido lo que debía, lo que hubiera sido justo.

Los primeros minutos del choque fueron de tanteo por parte de ambos equipos. Nadie dominaba claramente el partido y poco iba a tardar el rival en perforar la portería defendida por Zamora. Un centro desde la derecha fácil para el portero azulino, lo iba a peinar hacia atrás Eladio, despistando al cancerbero. Esa falta de entendimiento lo aprovecharía Chico por detrás, para rematar de cabeza al fondo de las mallas. No tardaría en responder el Xerez CD en una buena jugada, que iniciaba desde la banda izquierda y con velocidad a la contra. El centro lo terminaría rematando Carrión al fondo de la portería, pero el gol no subiría al marcador al entender el asistente, que estaba en fuera de juego. Un clamoroso error que provocaría una monumental bronca desde la grada de la afición jerezana. A los veinte minutos de partido Sosa, que ya tenía una tarjeta amarilla, vio la segunda por un codazo a Ángel. El Xerez CD se las prometía felices con un hombre más sobre el terreno de juego, pero La Lebrijana nunca se descompuso y apenas notó esa desventaja sobre el campo.

Le costaba mucho al equipo azulino llegar a la portería defendida por Iván Ares y para colmo, cuando llegaba y marcaba, le anulaban el gol. En esta ocasión por una falta (dudosa) en el salto de Pedro Carrión cuando remataba de cabeza. En una acción similar se le anulaba un gol al conjunto sevillano. El trío arbitral no tuvo su día. Poco antes de terminar la primera parte, Juan Benítez estuvo cerca de empatar. Guille, que había salido en sustitución de Marchante y que mejoró el juego de sus compañeros, combinó en pared bien con el extremo, que falló en la definición final cuando ya había sorteado a Ares.

Con ventaja mínima en el marcador se llegaría al descanso. El Xerez CD comenzó esa segunda mitad dominando, pero el juego no tenía fluidez, a veces por el juego lento y poco preciso de los azulinos y otras porque La Lebrijana paraba una y otra vez el partido y buscaba rematar la faena con una contra. A once minutos del final llegaría la recompensa para el Xerez CD. Guille inventa un pase sensacional entre líneas sobre Juan Benítez, que no perdona tras hacer un extraordinario control orientado. Juande de chilena e incomprensiblemente libre de marca, a punto estuvo de poner por delante de nuevo los lebrijanos. Hasta el final poco más. El conjunto jerezano seguía volcado sobre la portería de Iván Ares, pero no tendría fortuna en los balones colgados al área que casi siempre sacarían los defensores. Los cambios de Guille y José vega reactivaron mucho al equipo en esa segunda mitad, pero faltó al guinda con el segundo gol, que no terminaría de llegar.

Finalmente se suma un nuevo punto que pone en evidencia la línea ascendente del equipo, que ha conseguido 4 de 6 puntos posibles ante dos de los rivales más fuertes de la categoría.

FICHA TÉCNICA:

XEREZ CLUB DEPORTIVO (1): Zamora; Guerrero (Albino, 65´), Ángel, Eladio, Chato; Javi, Alberto, Javi Falcón (José Vega, 57´), Juanito Benítez; Juanma Marchante (Guille, 36´) y Pedro Carrión.

UB Lebrijana (1): Iván Ares, Selu Infante, Selu Romero, Juande, Benítez, Fornell, Copero (Orihuela, 85´), Raúl (Gabri, 33´), Chico y Juande (Samuel, 83´).

Goles: 0-1 (Chico, 14´); 1-1 (Juan Benítez, 79´).