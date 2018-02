El PSOE-M pone en duda la financiación de Ciudadanos

El PSOE de Madrid ha celebrado esta mañana el comité regional ordinario en el que se han acreditado 281 de los 358 delegados convocados, el 78,5 por ciento. Comité que ha transcurrido con normalidad, y en el que en el discurso de apertura, José Manuel Franco, secretario general de los socialistas madrileños, ha centrado gran parte de sus críticas en Ciudadanos.

"Se desconocen sus fuentes de financiación, por ejemplo, se desconoce el entramado que les está apoyando, y el por qué de algunos de adornarles de miles de herencias cuando están reservando celosamente los posibles contenidos de su proyecto", ha explicado Franco, que cree que la formación naranja forma parte de los problemas de la Comunidad de Madrid.

"Hacia dónde quieren llevar a la sociedad madrileña: ¿hacia el liberalismo insolidario o quieren ser de verdad garantes y solución de los problemas de los vecinos y vecinas?", se preguntaba Franco, quien reprochaba a Ciudadanos que digan que "están aquí para traer la transparencia, para solucionar los problemas, y ellos no van a solucionar nada".

"Tenemos un gobierno secuestrado por la corrupción"

Franco ha recordado que por mucho que Ciudadanos diga que "traen la transparencia y la decencia" mantienen el apoyo al PP en el Gobierno aunque "esté lastrado y secuestrado por la corrupción". "Aquellos que nos han gobierno durante más de veinte años dejan pequeña cualquier serie televisiva basada en la mafia", aseguraba el secretario general del PSOE madrileño.

"Nos están dando día a día ejemplos de blanqueo de dinero, de estafas, de engaños, engaños también entre ellos, y también están engañando a los ciudadanos y las ciudadanas, y eso es lo peor", decía Franco.

Sobre la posibilidad de presentar una moción de censura contra Cifuentes, idea propuesta por el ex alcalde de Fuenlabrada y presidente del partido Manuel Robles, el secretario general de los socialistas madrileños asegura que "tendrá lugar en mayo de 2019, desalojando democráticamente al PP". El ex primer edil, por su parte, ha querido despejar dudas y ha aclarado que su propuesta se basaba en una opinión personal que no se llegó a discutir en la reunión de la ejecutiva.

El único partido de izquierdas

José Manuel Franco se ha dirigido a los suyos y les ha pedido que trabajen en la calle para que el PSOE sea el único que se identifique como un partido de izquierdas. "La gente tiene que ver al PSOE como el único partido de izquierdas, serio, que trabaja para aportar soluciones".

El secretario general ha dicho que deben aunar esfuerzos y no dispersarse, y que hay que salir ya para llevar la máquina electoral hasta la meta. El primer objetivo son las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo de 2019.

Franco también ha tenido palabras para Podemos en su intervención. El secretario general de los socialistas ha dicho que "no se puede esperar gran cosa porque se han olvidado de que hay que resolver los problemas de la tierra antes de asaltar los cielos".