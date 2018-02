Victoria de líder

El Real Mallorca sigue con su buena racha de resultados y mantiene, con la victoria de hoy, a 10 puntos del segundo clasificado. Los bermellones han sufrido mucho para conseguir una nueva victoria ante un duro rival como es el Alcoyano, equipo que tiene unops muy buenos números lejos de su casa.

Los de Vicente Moreno salieron al partido con las ideas muy claras. Sabían que se iban a encontrar a un Alcoyano con cinco atrás y prefirieron hacer un juego directo. Los valencianos, por su parte, jugaron de tú a tú, dominando períodos del partido. La banda derecha del Mallorca, con James, fue un arma muy importante para las ofensivas bermellonas.

Muchas ocasiones, poca precisión. Los mallorquines llegaban con mucho peligro, pero no eran capaces de materializar las ocasiones. En la primera parte Aridai y Abdón tuvieron la oportunidad de adelantarse en el marcador, pero no fueron capaces. Los visitantes, por su parte, no creaban peligro a Reina.

Ya en la segunda parte, el Mallorca mantuvo su característica ofensiva, sobre todo justo al empezar. James tuvo la ocasión más clara que tampoco pudo materializar. Bonilla también pudo anotar el primer gol. Lo que el lateral no sabía es que, en el minuto 76 marcaría el 1-0 de penalti. Un penalti dudoso provocado por Joan Sastre y gracias a una gran jugada de Dani Ndi -quien debutó como jugador bermellón-.

Tras el 1-0 se jugó muy poco. El Mallorca tiró de oficio para que no se jugase mucho en los minutos finales del partido. El Alcoyano ni en esos momentos provocó un peligro serio en la portería de Reina. Como último apunte hay que indicar que James y Xisco Campos terminaron con molestias. El próximo partido del Mallorca será en casa del Cornellà.