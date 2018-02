Empate escaso del Real Murcia en Mérida

El Real Murcia sumó otro punto. Esta vez en Mérida. Fue un encuentro igualado, de comienzo a fin, que se cerró sin goles y que tuvo incluso varios balones al palo, uno por bando, en la primera mitad. El empate le sirve al Real Murcia para consolidarse cuarto e incluso para recortarle puntos al Extremadura. Con este 0-0, el Real Murcia acumula siete jornadas seguidas sin perder, con cuatro triunfos y tres empates. Y Biel Ribas salió imbatido.

El ex grana Germán dio el primer aviso enviando el balón al poste y respondía Carlos Martínez con un remate que casi acaba en gol. Golobart se fue lesionado y eso varió un poco el planteamiento local. Felipe Ramos evitaba una acción entre Pedro Martín y Carlos Martínez y a continuación Mateos enviaba un libre directo al palo. Kiu también se probó, pero Biel lo evitó. Al filo del descanso, un remate de Germán de cabeza casi rompía la igualada.

Probó Salmerón a cambiar la dinámica con la entrada de Chrisantus y Santi Jara, aunque tampoco entraron demasiado en juego. El Real Murcia no se mostraba especialmente cómodo, pasaban los minutos y la igualdad no se traducía en ocasiones. Carnicer suplió a Mateos para dar más creatividad al eje visitante, pero salvo una carrera de Nana que Charlie Dean cortó en falta (Santi Villa no la convirtió en gol) poco más. Un punto que suma el Real Murcia, y una oportunidad perdida para apretar por el liderato. El Marbella sí ganó y aún debe jugar el Cartagena. Salmerón no se fue nada contento con lo visto en el Romano.

