El Cristo mete la sexta y ya es quinto

Se adelantaron pronto los palentinos con gol de Ivi pero en el minuto 22 empataron los locales, pero antes del descanso Kaká hacia el uno a dos de cabeza y poco después Gil aprovechaba un servicio de Zubi para irse al intermedio 1-3.

Tras el descanso los abulenses llevaron la incertidumbre al marcador con el 2-3 pero, cerca del final, de nuevo Ivi sentenciaba con el cuarto gol. Es el sexto triunfo seguido de los de Jonathan Prado que se encaraman a la quinta plaza, aunque no recortan puntos con respecto al play off porque los cuatro primeros no ceden. La distancia al cuarto sigue siendo de cuatro puntos y en la próxima jornada los morados recibirán al Almazán.

Quien también ha ganado hoy es el Becerril. En concreto 3-2 al Avila en la segunda victoria seguida tras la destitución de José Antonio Hernando.