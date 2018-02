El Bidasoa-Irun vio rota su buena racha en la Liga Asobal con su derrota en León contra el Ademar. Un partido marcado por una primera parte en la que los de Jacobo Cuetara estuvieron por debajo del nivel que han venido teniendo en losúltimos partidos. Eso permitó al equipo leonés coger una ventaja de cinco goles que ya no pudieron recuperar los bidasotarras, que terminaron cayendo 33-29.

El comienzo del partido no fue el deseado. Con muchos problemas en defensa y poco acertados en ataque, el Ademar cogió una ventaja importante de inicio con un parcial 3-0. Tenía solución porque todo acababa de empezar, pero resultó que ya no pudieron bajar de esos guarismos los irundarras, que no encontraron la regularidad suficiente en esa primera mirad como para acercarse en el marcador. Eso provocó el 20-15 de una primera parte 'regalada' por los bidasotarra,

Reaccionaron tras el descanso, mejorando su eficacia en ataque y ajustando algo su defensa, pero ya era tarde. Aunque es verdad que se acercaron en el marcador, en cuanto se atisbaba un mínimo de remontada bidasotarra, llegaba la reacción del Ademar, parando el partido con tiempos muertos o con contragolpes matadores con los que volvían a coger ventajas cómodas ante las que no podía responder un Bidasoa que, eso sí, en todo momento quiso buscar algo que parecía, y lo fue, impisible.