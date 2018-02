Revocada la condena al presidente de un club de marihuana detenido con droga y 530 €

La Audiencia cántabra ha absuelto a un hombre al que sorprendieron con 24 gramos de marihuana y 530 euros, y que fue condenado por un delito contra la salud pública, porque entiende que no se puede descartar que ese dinero fueran las cuotas de los socios de la asociación de marihuana que preside.

La Audiencia, en sentencia firme, ha estimado el recurso de la defensa de este acusado y ha revocado la condena que impuso el Juzgado de lo Penal, de seis meses de cárcel y multa.

El hombre fue sorprendido en la calle, en Santander, llevando encima algo más de 24 gramos de marihuana en tres bolsas de plástico de tamaño medio y tres más pequeñas, una báscula de precisión y 530 euros, que la juez de primera instancia consideró que eran fruto de la venta de sustancias ilegales.

La juez de lo Penal reflejó en su sentencia que este hombre llevaba la marihuana para vendarla a consumidores, y por eso le condenó.

Pero la defensa de este acusado, ejercida por Luis Collado, recurrió y la Audiencia ha admitido sus argumentos y le ha absuelto, en contra del criterio de la Fiscalía.

La Audiencia explica así en su sentencia que, tras visionar la grabación del juicio, junto a la prueba del proceso y el testimonio de los policías y el acusado, se constata que este hombre era presidente de una asociación de marihuana, inscrita en el registro de asociaciones del Gobierno de Cantabria.

Según señala el tribunal, cuando fue interceptado por los agentes de Policía el hombre, que llevaba una carpeta con fotocopias de DNI de diversas personas además de los 530 euros, la marihuana y la báscula, acababa de cerrar el local de la asociación.

La sentencia de la Audiencia explica que el hecho que se discute es si la marihuana que le fue intervenida estaba destinada al tráfico. Y el tribunal cree que no, porque la cantidad de marihuana que llevaba el hombre era "escasa" y "compatible con el consumo propio", y porque esta persona dio "desde el primer momento" una explicación sobre el origen del dinero: que eran cuotas de la asociación de marihuana de la que es presidente.

La Audiencia añade en este sentido que cuando fue detenido el hombre llevaba una carpeta de fotocopias de documentos nacionales de identidad de varias personas. Y apunta que en los quince minutos previos a ser detenido, entraron en el local de la asociación varias personas que estuvieron dentro poco tiempo y a las que no se intervino ninguna sustancia porque no fueron interceptadas por la Policía, lo que lleva a la Audiencia a no descartar que el dinero que tenía el hombre fuera de las cuotas de socios.

El tribunal agrega que la mera distribución de marihuana en "bolsitas" y el que el hombre llevara una balanza de precisión "no constituyen indicios sólidos" que permitan llegar a la conclusión de que se dedicaba a la venta de droga.