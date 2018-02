Abel Caballero: "Peor que con Feijóo, imposible"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de negarle el agua a Vigo. "No es una metáfora: Feijóo está intentando dejar esta ciudad sin agua. Nada nos garantiza que este otoño tengamos una sequía importante", declaraba Caballero en los micrófonos de la Cadena Ser, durante la entevista que realizaba Aida Pena en "Hora 14 Galicia". Sobre un nuevo presidente en el gobierno gallego, Caballero cree que, ocurra lo que ocurra, la siutación mejorará. “Peor que con Feijóo a Vigo no le va a ir. Peor, imposible. No atiende a esta ciudad, ¿cuál es el papel de la Xunta en Vigo?".

Caballero ha insistido que la relación con la Xunta es inexistente y que cada petición que llega desde su Gobierno, obtiene la negación con respuesta. "Pasa con el aeropuerto, con el AVE, pasa con tantos temas… y ahora pasa con el agua". Además, el regidor ha insistido en que esa opinión sobre Feijóo es extendida en la ciudad, "de dominio común en Vigo", de ahí la elección del Meco del Entroido, con Feijóo "reventando la presa de agua de Vigo". Una figura que ha justificado porque es la que eligen los vecinos. "Vigo es una gran ciudad que tiene una tradición de no ser atendido por los presidentes de la Xunta , Feijóo sin duda el que menos, y la ciudad lo comparte, lo vive, lo ve".

Sobre el trasvase del Verdugo, ha restado importancia a la oposición de otros regidores de su mismo partido, como el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, ya que la decisión final depende del presidente de la Xunta. "Lo que diga un alcalde que no tiene competencia no me importa: el que decide es Feijóo, que decide no hacer un trasvase de urgencia. Vigo está dispuesto a pagarlo todo, y ni así".

Sobre una posible reelección como alcalde, Caballero lo tiene claro. "Volveré a ser candidato y repetiré mayoría absoluta. Este es un proyecto de la ciudad de Vigo, no de Abel Caballero ni del PSOE".

Además, ha anunciado que promoverá una "acción de los alcaldes" para reclamar ante el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que los ayuntamientos puedan utilizar los 7.000 millones de euros de superávit del año 2016. "Se está causando un daño grave a los ayuntamientos y a los ciudadanos. Montoro no nos permite aprovechar el ahorro que hayamos hecho en nuestros municipios para nuestros ciudadanos".