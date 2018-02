Música y humor, mucho humor para todos los públicos, en Feten

Jordi Purtí: "Poder enseñar nuestro espectáculo en vivo, que el programador se enamore y lo lleve a sus teatros es la oportunidad única que ofrece Feten" y que no ha querido desaprovechar la Orquesta de Cambra del Empordá que ha recalado en Gijón con su Concerto a Tempo d´Umore.

Se trata de un espectáculo cómico y musical dirigido a todos los públicos. En escena doce músicos y un director de orquesta interpretan las piezas más conocidas de la música clásica con divertidos gags. Estrenado en 2014, lleva más de 180 funciones en España, Francia, Alemania y Gran Bretaña, y ha recibido los aplausos unánimes de la crítica y de los espectadores.

Su autor y director es Jordi Purtí, ex miembro de Els Joglars con más de 50 espectáculos en su haber, asegura que es todo un honor haber sido seleccionado para inaugurar la 27ª edición de Feten y que confían en que su presencia en la feria les de la oportunidad de iniciar una gira importante por España con este espectáculo. Incluso está pensando ya en el siguiente, Desconcerto. "Feten es una cita obligada" nos dice, tanto si tienes espectáculo como si no, añade.

Purtí asegura que su dedicación al mundo del espectáculo para todo la familia "ha sido un regalo que me he hecho a mí mismo, mezclando lo que más me gusta". El autor de Concerto a Tempo d´Umore, necesitó todo un año de ensayos para adaptar a la veterana Orquestra en el código humorístico y la interpretación gestual.

En la siguiente entrevista, que manteníamos con el actor y director, apunta que el Teatro Jovellanos es un lugar muy especial con el que llegar con esta producción ya que en Gijón vivió una de sus primeras actuaciones con Els Joglars.

Dejamos la conversación en la que Jordi Purtí termina deseando larga vida a la música, a Feten y a la radio.