El Numancia vuelve a sonreír a costa del Cádiz

Después de un titubeante inicio del año, el Numancia quería y necesitaba ganar para no descolgarse de los puestos altos de la clasificación. No lo tenía fácil, ante la visita del segundo en la tabla, un Cádiz temible, minimizado en Soria por un buen conjunto rojillo de principio a fin. Sólo hubo un gol, el de Pere Milla, en la segunda mitad, pero el Numancia fue justo merecedor de una victoria que le permite volver a sonreír y a play off.

ficha técnica Numancia: Aitor Fdez.; Unai Medina, Unai Elgezabal, Carlos Gutiérrez, Saúl; Diamanka (Pablo Larrea, m. 73), Íñigo Pérez; Pere Milla, Marc Mateu; Guillermo (Nacho, m. 80) y Manu del Moral (Dani Nieto, m. 71). Cádiz: Cifuentes; Carpio, Servando, Kecojevic, Lucas Bijker; Garrido (Carrillo, m. 70), Álex Fernández; Salvi, Perea (Aitor García, m. 59), Nico Hidalgo (Fausto, m. 46); y Jona. Goles: 1-0, m. 55: Pere Milla. Árbitro: Cuadra Fernández (Colegio Balear). Amonestó a Fausto y a Kecojevic (Cádiz). Incidencias: 3.127 espectadores en Los Pajaritos, con una treintena de aficionados del Cádiz.

Con ritmo arrancó el choque, con ambos conjuntos buscando la portería rival. Manu del Moral fue el primero en intentarlo con un cabezazo desviado a centro de Marc Mateu. Respondió el Cádiz con una buena volea de Perea a centro de Nico Hidalgo que no encontró portería. El extremo cadista Salvi empezó a demostrar su clase por ambas bandas o por el centro, con velocidad, desborde y regate, pero el resto del equipo no acompañaba. Mediada la primera mitad, el dominio era claramente rojillo, en cuanto a posesión, iniciativa y presencia en campo rival. Con buenas combinaciones, el peligro llegaba sobre todo desde la izquierda, con Saúl y Marc Mateu, buscando a Manu y a Guillermo. Sin embargo, el primer “¡huy!” lo llevó a la grada Íñigo Pérez con un zurdazo desde la frontal que desvió Cifuentes con una buena intervención. Con la excepción de algún arranque de Salvi, los aproximamientos locales eran continuos al área cadista. Guillermo quiso emular a Íñigo con otro zapatazo lejano, de nuevo con una buena parada de Cifuentes, que volvió a aparecer a tiro de Manu del Moral. Acoso y derribo rojillo y defensa agónica de un Cádiz que se fue al vestuario dando gracias por haber mantenido su portería imbatida ante un Numancia que quería la victoria.

Tras el descanso, Álvaro Cervera corrigió su centro del campo, con la entrada de Fausto Tienza. El cambio mejoró al Cádiz, que igualó las fuerzas en la medular, aunque de nuevo Manu del Moral puso a prueba a Cifuentes con otro lanzamiento lejano que el portero andaluz no atrapó. Reforzado el cuadro andaluz, los locales vivieron algunos minutos de incertidumbre, pero pronto llegó el gol de Pere Milla. El ilerdense aprovechó un centro de Manu del Moral desde la izquierda para cabecear picado, a la base del poste, para adelantar a los suyos. El duelo entró en una fase más equilibrada, buscando el Cádiz su hueco, sin encontrarlo, para la igualada y tratando el Numancia de sentenciar el choque, sin conseguirlo. Los cambios de ambos conjuntos variaron también el ritmo de juego. Guillermo pudo romper esa igualdad con un balón largo que no logró aprovechar tras regatear a Cifuentes. Al Numancia le miró un tuerto con las lesiones de Diamanka y Guillermo. Los instantes finales fueron vibrantes, por la intensidad en pos del objetivo de cada equipo, con más entrega que fútbol.