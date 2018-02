Marta Rovira i Marta Pascal compareixen dilluns al Suprem

La dirigent d'ERC Marta Rovira i la del PDeCAT Marta Pascal compareixeran demà com investigades davant del jutge del cas obert al Suprem pel "procés" cap a la independència a Catalunya, Pablo Llarena, que també prendrà declaració aquesta setmana Artur Mas, Anna Gabriel i Neus Lloveras.

Llarena va iniciar el passat dia 14 una nova fase de declaracions amb la citació de l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, qui va sortir en llibertat sense mesures cautelars després d'assumir que la declaració unilateral d'independència (DUI) buscava una efectivitat real i que per això la va votar, en compliment del mandat de les seves bases.

La referència de Boya a la DUI va venir provocada per una pregunta del magistrat sobre si aquesta va ser merament "cosmètica". Altres imputats en la causa han qualificat en aquests termes a la DUI.

Demà serà el torn de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i de la secretària general d'ERC, Marta Rovira. Aquesta última està assenyalada en els informes de la Guàrdia Civil com a peça clau en l'organització del referèndum de l'1-O i en la posterior declaració unilateral d'independència.

L'últim informe de la Guàrdia Civil remès al jutge, la Guàrdia Civil assenyala que Rovira i Oriol Junqueras donaven ordres i despatxaven amb Josep María Jové, home de confiança de l'exvicepresident de la Generalitat i considerat el "cervell" de la logística del referèndum.

La Guàrdia Civil ja havia situat a Rovira al comitè estratègic del "procés" -recollit en el document Enfocat, el full de ruta del "procés"-, igual que va fer amb l'expresident de la Generalitat Artur Mas i la que fora portaveu parlamentària de la CUP Anna Gabriel.

Artur Mas està citat dimarts al costat de Neus Joveras (expresidenta de l'Associació de Municipis per a la Independència) i Anna Gabriel dimecres 21 després que el jutge accedís a endarrerir la seva declaració, prevista inicialment per al passat dia 14.

Anna Gabriel, tot i això, ha viatjat en les últimes setmanes a Ginebra (Suïssa), on ha contactat amb un advocat expert en causes d'extradició, i sospesa no acudir a la seva cita de dimecres amb el jutge Llarena.

Llarena va ampliar la investigació pel procés independentista a aquestes persones perquè considera que els fets que s'investiguen s'han pogut desenvolupar sota la direcció i coordinació d'un conjunt de dirigents entre els quals es trobarien els presidents i portaveus dels grups parlamentaris independentistes de l'anterior Parlament de Catalunya.

També apuntava als presidents i secretaris generals dels partits polítics independentistes i a la presidenta de l'AMI.

En el document EnfoCat, en què es determinava el full de ruta a seguir després de la Declaració Unilateral d'Independència (DUI), es parlava d'un comitè estratègic format per aquestes figures.

Boyá va negar conèixer el document Enfocats, del qual va dir que és contrari al funcionament de la seva organització, i també haver format part d'un comitè estratègic. Les dues coses no encaixen amb el funcionament per assemblees de la CUP, va venir a explicar.