ELA es el único que no acudirá la reunión de la brecha salarial

El departamento de Trabajo ha convocado para el miércoles 21, víspera del día internacional por la igualdad salarial, a una reunión a los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT y a la patronal Confebask. El sindicato ELA ha confirmado hoy que no acudirá a la cita, al contrario que LAB, que ha confirmado su asistencia.

El secretario general de ELA, Txiki Muñoz, ha sido muy claro, el próximo miércoles no acudirán a la cita porque a ella está invtada también la patronal. Muñoz asegura que su sindicato no tiene ningún problema para ir a hablar con el gobierno junto a otros sindicatos de lo que puede hacer el ejecutivo para solucionar la brecha salarial, pero asegura que una mesa con la patronal no sirve de nada, porque se le está otorgando a Confebask derecho a veto, y por eso no acudirán.

ELA y LAB coinciden al afirmar que la mesa convocada el miércoles, víspera del día internacional por la igualdad salarial, es oportunista y con ella el gobierno vasco busca la foto, pero la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha asegurado que su sindicato sí acudirá a la cita para poder presnetar las propuestas que tiene sobre la cuestión.

Y es que solo un día después, el jueves, LAB pondrá en marcha una inciativa solicitando a las empresas información sobre los salarios de hombres y mujeres, sus medidas de conciliación y quienes las piden, número de mujeres en puestos directivos, y otras cuestiones que sirvan para bajar al detalle de una realidad que supone que en la CAV las mujeres ganen 7.500 euros menos al año que los hombres, casi un 25% menos, y que sitúa la brecha salarial en nuestra comunidad autónoma en 12,8%.