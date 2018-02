Garre Izquierdo denuncia irregularidades en las primarias del Partido Popular

El precandidato a la presidencia del Partido Popular en la Región de Murcia, Antonio Jesús Garre Izquierdo, denuncia irregularidades en el proceso de las primarias del partido. No pudo acceder, dice, a los avales hasta una semana más tarde que su adversario, por lo que este ha tenido más tiempo para comenzar con la recogida y hacerse con los avales de los militantes, que si prestan su apoyo a una candidatura no lo pueden hacer por la otra. Si López Miras empezó con la recogida el pasado viernes 9 de febrero, él no lo ha podido hacer hasta el 16.

Se está encontrando con que algunos militantes ya habían firmado el aval de la candidatura de López Miras cuando esta era la única, por lo que ahora no pueden avalar la suya. Es por ello que desde su candidatura se ha elaborado un escrito de revocación de avales, en el que los militantes pueden retirar su apoyo a López Miras y dárselo a él.

Lo único que pide, dice, es "igualdad y transparencia", por lo que ha puesto este asunto en manos de la Comisión. Pide que vuelva a iniciarse el proceso de recogida de avales, para que tanto él como otro hipotético candidato puedan comenzar a trabajar en ellos "todos a la vez". Tiene hasta este viernes para presentar los 90 avales necesarios para presentar su cadidatura. Durante este fin de semana ha acudido a actos en diversos lugares de la Región como Alhama, Los Alcázares o Cartagena.