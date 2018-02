El Consorci de Museus presenta una vintena de propostes per a Castelló

El Consorci de Museus ha programat més d’una vintena de propostes culturals a Castelló per a aquest 2018. La institució encarregada de la coordinació expositiva al territori valencià encara aquest 2018 amb la producció de projectes específics per a Castelló, el suport a propostes que naixen de l’entramat artístic de les comarques de Castelló, així com un gran nombre de projectes itinerants per a fer partícip a tota la ciutadania del seu projecte artístic. El Consorci de Museus compleix així amb un dels seus principis fundacionals com és la vertebració del territori.

El conseller Vicent Marzà ha destacat que “el Consorci és un puntal de la Generalitat per a programar més cultura a Castelló i exportar a la resta del nostre territori la cultura que es genera a Castelló”, i ha explicitat que “enguany hem sumat més espais a la capital de la Plana per a fer exposicions conjuntes amb altres institucions, ampliem la nostra oferta de didàctica cultural i refermem el desenvolupament de projectes artístics que parteixen del sector artístic de les comarques de Castelló”.

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, ha assenyalat que “la recuperació de referents artístics de la nostra història i la preocupació pels creadors actuals, la seua professionalització, així com el suport al sector artístic de la província de Castelló travessa de manera transversal tant la programació expositiva com el projecte educatiu del Consorci de Museus”.

Entre les novetats per a enguany destaca la incorporació del Menador Espai Cultural a la xarxa de museus i sales del Consorci de Museus. L’exposició itinerant “Miguel Hernández / Vicent Andrés Estellés. La palabra toma parte / La paraula pren part” inaugurarà al juny la col•laboració de la Generalitat amb aquest espai cultural de la ciutat de Castelló, refermant així les relacions amb la Universitat Jaume I i l’Ajuntament de Castelló.

Un altre dels espais rellevants en 2018 és el Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés (MACVAC). El Consorci de Museus no sols donarà suport a la seua programació, sinó que s’està treballant en la mostra “Mirades diferents”, que es podrà veure al Museu de Belles Arts de Castelló, composta per fons dels dos museus. Així mateix, el Consorci de Museus col•laborarà en l’elaboració del catàleg raonat de tota la seua col•lecció, composta per més de 500 peces.

D’altra banda, en la línia de suport als creadors actuals, procedent del Pla incentiu del patrimoni artístic valencià, es configuraran diverses exposicions que viatjaran per les comarques valencianes mostrant els valors de l’art contemporani castellonenc.

A més, destaca la posada en marxa enguany del programa “Cultura Resident”, la convocatòria d’investigació que ja ha seleccionat els quatre creadors que duran a terme la seua residència al Museu de Belles Arts de Castelló, a iniciativa de Cultura de la Generalitat amb el suport de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). Alexandra Knie, Danny Blackwell, Gala Knörr i Anna Estellés començaran el pròxim mes de març a treballar.

Així mateix, sota el paraigua del projecte “Cultura Resident”, es donarà suport al programa de residències artístiques “Enclave 2018”, a Vistabella del Maestrat.

Cal destacar que el Consorci de Museus reforça en aquest 2018 el seu suport a MARTE, la Fira d’Art Contemporani de Castelló. La institució museística estarà present a la mostra amb diversos projectes, com l’exposició “Hugo Martínez-Tormo. La deriva d’un gest postromàntic” o la ‘performance’ de Regina José Galindo, a més de donar suport a l’espai de debat i reflexió sobre la creació contemporània de la fira.

L’impuls a la fotografia i als seus creadors pren protagonisme també entre les noves propostes per a enguany. El Consorci de Museus donarà suport a la XV edició del Festival Imaginaria 2018. Fotografia en Primavera, a partir del mes d’abril, junt amb l’Institut Valencià de Cultura, l’Ajuntament de Castelló i la Diputació de Castelló, a més de moltes altres entitats de la província.

A més, estarà present en un projecte, “Ikonic”, de nova creació, patrocinat pels directors dels festivals de fotografia de les tres províncies: Lucía Morate (Photo-Alicante), Tania Castro (Photon Festival) i Daniel Belinchón (Imaginaria, a Castelló), que es constituirà com un festival de fotografia itinerant que estendrà la seua oferta a altres municipis de les comarques valencianes.

Museu de Belles Arts de Castelló

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha programat quatre mostres que es podran veure al Museu de Belles Arts de Castelló, fruit de la col•laboració entre els tres museus de belles arts de Castelló, València i Alacant, promoguda des de la institució autonòmica.

Així, fins a l’1 d’abril es pot visitar la mostra “De paisatges, passejos i paisans. Porcar, Lahuerta, Varela” i, a partir del 16 d’abril, la mostra “Varela, el laberint lluminós”. Al juliol arribarà l’exposició “Mirades diferents” i a l’octubre, la mostra dedicada a la recuperació de la figura del pintor Vicente Rodes i Aries (Alacant, 1783 - Barcelona, 1858).

Nova seu d’Espai de Telles a Castelló

Entre les novetats del programa educatiu del Consorci de Museus destaca la posada en marxa d’un nou espai permanent per a la primera infància al Museu de Belles Arts de Castelló. Amb aquesta seran ja quatre les seus que tindrà Espai de Telles (EACC, Centre del Carme i Mubag), un espai pioner a escala estatal en l’àmbit de l’educació artística. Castelló serà pròximament l’única província que tindrà dues seus de l’Espai de Telles.

D’altra banda, cal recordar que en aquests moments hi ha nou iniciatives educatives en marxa a la província de Castelló produïdes pel Consorci de Museus, la major part d’aquestes sorgides a través de convocatòries públiques (Tangent, de mediació cultural; Reset, de relectures de gènere i multiculturalitat; Resistències artístiques, de producció artística en entorns educatius, i Cercles, de mediació cultural per a joves).