La sede del ITC en Almassora abrirá sus puertas este verano

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha visitado este mediodía la nueva sede del Instituto Tecnológico de la Cerámica de Almassora, que abrirá sus puertas este verano, según las previsiones que maneja el ITC.



El anuncio se ha realizado durante la visita que esta mañana ha realizado el president Puig a las instalaciones del nuevo instituto tecnológico, que anteriormente estaban destinadas a almacén de frutos secos para lo que se destinaron 2,4 millones de euros durante la anterior legislatura, aunque finalmente no llegaron a entrar en servicio.



Tras las elecciones de 2015, la Generalitat cedió el edificio al ITC para la creación de un centro tecnológico donde las empresas cerámicas y sectores afines puedan realizar pruebas y ensayos de sus productos.



Puig ha resaltado que este edificio "que no estaba destinado a nada" por "una falta de proyecto, de programa y de planificación evidente" finalmente tendrá una repercusión económica directa en el municipio porque "va a estar dedicado al desarrollo de la industria cerámica en medio de un polígono industrial, el SUPOI-8".



El polígono, ha añadido, "está creciendo de forma muy importante con presencia de industrias muy destacadas de la cerámica".



El ITC "estará en el corazón de la cerámica de Almassora" ha recalcado el jefe del Consell ante los representantes de la mesa de la cerámica, reunida esta mañana en Castellón, que se han desplazado hasta el polígono de Almassora para recorrer las nuevas instalaciones.



La consellera de Obras Públicas, María José Salvador, y su homólogo de Hacienda, Vicent Soler, han visitado también el centro junto a la alcaldesa, Merche Galí, y la primera teniente de alcalde, Susanna Nicolau.



Durante la visita han recorrido los laboratorios, aulas de formación, salón de actos, cocina, biblioteca y zona de despachos dotada con un sala de reuniones "que permitirá dar un renovado impulso a nuestra industria, al Espai Ceràmic Almassora, dado que el uso del edificio entronca perfectamente con ese objetivo que tiene el Ayuntamiento de convertir a Almassora en bandera de la industria de la cerámica", ha destacado Galí.



"Un edificio construido con una inversión de 2,4 millones de euros salidos del bolsillo de los valencianos no podía permanecer cerrado indefinidamente y sin ningún tipo de uso", ha incidido la alcaldesa.



Ha reivindicado el potencial del entramado industrial de Almassora que en un año ha incrementado un 46 % su presencia en la feria Cevisama y que ha incrementado las solicitudes de licencia de obras en un 18,1 % en este tiempo.



En opinión de la munícipe, el traslado de la mitad de la plantilla del ITC al instituto de Almassora incrementará la competitividad del sector en Almassora, inmerso en pleno proceso de conversión al modelo industrial 4.0. Este hecho contribuirá a lograr la etiqueta Municipio Industrial Estratégico a la que aspira la localidad.

Mesa de la cerámica

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) pondrá a disposición de las empresas del sector cerámico una línea de préstamos subordinados destinados a empresas exportadoras con dificultades o que exportan a países en riesgo “pero con gran potencial de futuro”.

Puig ha señalado que los seguros necesarios para que estas empresas exportadoras trabajen con las mismas garantías que las de otros países del entorno europeo son una competencia estatal, pero que la Generalitat reivindicará al gobierno central que los habilite y planteará al ministerio “la posibilidad de colaborar y cooperar” en este sentido.

Tras la reunión de la Mesa de la Cerámica en la Casa de los Caracoles de Castellón, a la que también han asistido el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, el de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, y la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, el president ha detallado los temas tratados en esta junto a los representantes del sector, entre los cuales ha destacado las actuaciones del IVF destinadas a la industria cerámica.

Además de los nuevos préstamos a la exportación, Puig ha resaltado que tres empresas del sector de la cerámica se han acogido ya a la línea de préstamos a intereses bajos (del 0,1 al 1,1%) abierta por el IVF hace dos semanas, así como que esta institución “en breve firmará los primeros convenios con fabricantes de maquinaria para financiar la venta de maquinaria por debajo del 1%”.

Por otra parte, el jefe del Consell ha asegurado que se está trabajando en un acuerdo sobre los cánones a la eliminación de residuos. “El objetivo es dotar de bonificaciones y exenciones en cantidades significativas, para que se fomente el tratamiento correcto de residuos de acuerdo con las directrices europeas pero sin atacar para nada la competitividad” del sector, ha afirmado el president, que ha añadido que no se gravarán los restos que pasen por plantas de tratamiento mediante el proceso autorizado.

El president ha indicado también que en la reunión se ha abordado el Plan Estratégico de la Industria Valenciana, que “concreta acciones claras y tiene y tendrá recursos suficientes”, como la partida de 17,5 millones de euros en los presupuestos de este año para la implantación del plan con ayudas a asociaciones y sectores industriales, o la de 4,9 millones para el fomento de la reindustrialización de diferentes comarcas castellonenses.

Puig ha afirmado también que la Generalitat ha demandado al gobierno central que el Plan Estatal de la Vivienda incorpore una ayuda similar al Plan Renata de rehabilitación de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, lo que sería “muy positivo” para la industria cerámica castellonense y otros sectores relacionados con la construcción.

Por último, en el encuentro se ha tratado el desbloqueo de varias licencias de minería así como la Formación Profesional vinculada al sector de la cerámica. Los presidentes de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos y la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica han agradecido al gobierno valenciano el mantenimiento de reuniones periódicas a través de la Mesa de la Cerámica.