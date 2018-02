Sobre la Formación Profesional

Miles de jóvenes que solicitaron plaza en Formación Profesional se han quedado fuera, al no conseguir entrar en los ciclos formativos que pidieron cursar, mientras quedan libres también miles de plazas. Canarias ofertó para este curso más de cincuenta mil plazas, 1.300 más que en el curso anterior, de las que quedaron casi 13.000 sin cubrir, dos mil más que el curso anterior, frente a ocho mil alumnos que no lograron matricularse. Donde se produce mayor desequilibrio entre las plazas solicitadas y las ofertadas es en las relacionadas con la sanidad, que concentra más de la mitad de las peticiones de formación que no se pudieron atender, y en Hostelería y Turismo, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Imagen y Sonido y en Informática y Telecomunicaciones.

Es curioso que las plazas con más gente colgada, las que más demandan los alumnos, coincidan, al menos aparentemente, con las que más reclaman las empresas. Sin embargo, desde Educación se asegura que deben mantenerse también la oferta de plazas no cubiertas, no demandadas, porque es preciso “buscar un equilibrio entre las preferencias del alumnado, la disponibilidad de los espacios e infraestructuras y lo que pide el mercado laboral”.

El drama es que hay 8.112 personas que pidieron una plaza para este curso, ordenando hasta cinco disciplinas profesionales de interés- y no lograron colocarse en ninguna de las cinco enseñanzas solicitadas. Se pueden dar múltiples explicaciones para que eso haya ocurrido, entre ellas la incapacidad de la propia Administración educativa para acertar en sus criterios y ofertas, pero lo que es intolerable es que haya ocho mil chicos en Canarias que no se incorporen a la Formación Profesional y se queden de brazos cruzados durante un entero curso escolar, cuando querían dedicar este curso a iniciar sus estudios. El impacto que un frenazo así tiene en la formación de un joven estudiante es muy dañino. La administración educativa debe mejorar sus mecanismos de evaluación y encaje para que esto no se repita. No es de recibo que habiendo más oferta que el curso pasado este se quede más gente fuera…