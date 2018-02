Yo lo crío y tú lo aguantas

Hace unos días, leía una reflexión sobre las razones por las que la manera en que educa cada uno a su hijo no es, ni mucho menos, solo asunto suyo. Básicamente, se trata de que no los cría para vivir en una cueva. Como venimos gregarios de serie, uno los cría y la sociedad los aguanta. Tóxicos, inútiles, sódicos, psicópatas o como nos salgan...

Solemos decir que la educación no puede ser la solución redentora para todos los problemas del mundo. Pero probablemente lo hacemos porque es más fácil vivir sin pensar en que esa enorme responsabilidad queda sobre nuestras espaldas. Pero lo está.

Es lo que hemos interiorizado desde pequeños lo que nos lleva a considerar divertido (o no) celebrar una fiesta de mujeres en la que se elija a Miss Estrecha. Porque en algún momento habremos aprendido esas categorías tan limitantes para clasificar a las personas.

Es lo que nos han enseñado lo que hace que sepamos (o no) gestionar la frustración sin ir matando congéneres por un quítame allá me dejó o no me rio la gracia. Porque en educar también entra dejar claro a los niños, lo antes posible, que no son los reyes del mambo.

Es el concepto de respeto que hemos mamado lo que condiciona que nos planteemos (o no) abrir una residencia de ancianos con cuartuchos miserables y sin personal. Aunque nadie nos vaya a fiscalizar. Porque faltarán inspectores, pero lo que más falta es vergüenza.

Entendida de forma integral, la educación es una tarea ingente. Nada más pensar en ello, agota. Y más teniendo en cuenta que se suma a una cultura del esfuerzo mal entendida que nos encadena a nuestros puestos de trabajo. A una veneración de la estética que nos encierra en un círculo vicioso entre el gimnasio, las tiendas de moda y nuestros espejos.

Pero digo yo que igual deberíamos replantearnos prioridades, ¿no? Aunque solo sea por supervivencia... de la especie. me refiero.