De vuelta. Ya estoy de vuelta. El sábado pasado llegué de mi último destino: India. Estuve 10 días grabando un programa de televisión. Anduvimos en ruta por varios lugares del sur del país y entre otras experiencias, tuve la oportunidad de reencontrarme con la Fundación Vicente Ferrer, donde ya estuve en 2012.

Llegamos allí con varias sillas de tenis, que hemos dejado para que los chicos y chicas practiquen. No olvidaré las caras de todos sentados en la pista viendo como era eso de jugar al tenis en una silla de ruedas. Sobre todo las sonrisas de aquellos con algún tipo de discapacidad, como disfrutaban con la raqueta en la mano, fue una experiencia increíble.

Pudimos visitar algunas de las aldeas de los chicos. Me quedé sin palabras al ver que la gran mayoría de las familias, vivían en habitáculos de no más de 10 m2, sin agua y sin luz. En un rincón se duchaban, en otro cocinaban, en otro dormían dos en una cama y los que irremediablemente no tenían hueco, descansaban sobre esterillas en el suelo, si es que a eso se le puede llamar descansar.

La Fundación Vicente Ferrer, entre otras muchas cosas, construye viviendas pequeñas pero dignas, con luz y agua corriente, que entrega a las familias, poniéndolas además a nombre de la esposa y del miembro con discapacidad que haya en la familia, para tenerlos protegidos siempre. Pero aún queda mucho camino por recorrer porque son millones los que viven en la miseria.

Estoy de vuelta. Y no solo en el sentido físico. Hay que darle una vuelta a esta situación. Y es que las cosas cambian cuando te das cuenta del potencial que tienes para cambiarlas. Desde aquí os animó a que colaboréis con el proyecto, a que apadrinéis un niño en la Fundación Vicente Ferrer, son solo 18 euros al mes, y puedo aseguraros, que con eso allí la ayuda es gigante. Son pequeños pasos pero lo que nunca se empieza, nunca se termina. ¿Le damos la vuelta?